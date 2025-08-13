「日経225先物」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限3万1035枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万1035枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 31035( 27539)
ソシエテジェネラル証券 17628( 15633)
サスケハナ・ホンコン 5546( 5546)
バークレイズ証券 2895( 2712)
野村証券 7100( 2464)
ゴールドマン証券 3607( 2226)
JPモルガン証券 3047( 2078)
みずほ証券 2833( 1941)
ビーオブエー証券 5909( 1669)
SBI証券 3242( 1625)
日産証券 1446( 1317)
モルガンMUFG証券 2729( 1214)
楽天証券 1226( 782)
BNPパリバ証券 1739( 727)
松井証券 722( 722)
SMBC日興証券 653( 549)
大和証券 1441( 521)
三菱UFJeスマート 655( 503)
ドイツ証券 483( 483)
インタラクティブ証券 435( 435)
シティグループ証券 630( 0)
東海東京証券 40( 0)
岡三証券 30( 0)
UBS証券 30( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1069( 519)
日産証券 319( 319)
ABNクリアリン証券 233( 172)
SBI証券 52( 44)
松井証券 40( 40)
みずほ証券 31( 31)
楽天証券 39( 27)
三菱UFJeスマート 20( 14)
フィリップ証券 13( 13)
JPモルガン証券 257( 7)
バークレイズ証券 280( 5)
光世証券 4( 4)
野村証券 303( 3)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 153( 0)
大和証券 61( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース