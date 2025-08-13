人気アニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さんが今月9日に亡くなっていたことが13日、分かった。61歳だった。所属事務所が発表した。

公式サイトで「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が令和7年8月9日午後1時39分 闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました。昭和39年1月20日生まれ享年61歳。ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご報告申し上げます」と伝えた。

「NoBは、1984年にMAKE−UPのヴォーカリストとしてメジャーデビューして以来、数々のバンドやプロジェクトで活動し、歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、テレビアニメ『聖闘士星矢』のOP曲『ペガサス幻想』は世界的に有名な曲となりました」とし、「その後も、アニメソングや特撮ヒーローソングを数多く手がけ、世界中のコンサートやイベントで歌唱をし、日本国内のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきました」と記した。

「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の“歌う”ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました。息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで“ロックミュージシャンNoB”であり続けました」と明かした。

「なお、葬儀はご遺族のご意向により、関係者のみで執り行われましたことをご報告申し上げます。ご遺族の心中をお察しいただき、自宅への弔問、取材などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけ、「ファンの皆様には、後日あらためてお別れの会を執り行う予定です。詳細が決まり次第、あらためてご案内申し上げます」とつづった。

「これまでNoBの活動を力強くご支援くださいましたファンの皆様、ご尽力くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と感謝を記した。

NoBさんは1984年、ハードロックバンド「MAKE−UP」のボーカルとしてデビュー。同バンドが担当した「ペガサス幻想」でヒットを飛ばした。同バンド解散後はバンド活動の他、ソロ活動で「轟轟戦隊ボウケンジャー」や「天装戦隊ゴセイジャー」の主題歌を担当するなど、特撮ソングでも人気を集めた。

24年4月には脳腫瘍を患い、出演予定だった海外公演を取りやめ、治療とリハビリを行うことを所属事務所が発表。また25年2月には公式ホームページで、7年前に腎臓がんと診断されたが公表をせずにライブ活動を行ってきたことや、一部イベントへの出演取りやめなどを発表していた。

その後も体調と相談しつつ「DAIDA LAIDA」などのバンド活動や、ライフワークにしていたソロライブ「艶や歌」を開催。6月28日には大阪で「艶や歌」を行い、ファンとの打ち上げの様子をX（旧ツイッター）に投稿し「東京も頑張るかんね！」としていた。

NoBさんと「MAKE−UP」をはじめ「OSAMU METAL 80's」（オサメタ）などでともに活動し、40年以上の盟友、キーボーディスト河野陽吾（62）は日刊スポーツの取材に、NoBさんが脳腫瘍を患っていた24年当時を「医療と薬の進化と、本人の生きる力で奇跡の復活を遂げていました」と振り返った。NoBさんの旅立ちに立ち会い、「とても安らかな顔をしていました」と明かした。