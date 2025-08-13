旧盆を迎えた13日、石川県内の墓地には花や線香を手に多くの家族連れが訪れていました。金沢市内では、先週の線状降水帯による大雨の爪痕が色濃く残っていて、建物が崩れ落ちる被害も出ています。

旧盆を迎えた金沢市の野田山墓地には午前中から家族連れらが墓参りに訪れ、静かに手を合わせる姿が見られました。

墓参りに訪れた人「草むしりとかもしているが、結構ドロドロで、雨の被害はあるなと思う」「元気に過ごしてますよって言った」「これからも家族皆で元気に過ごしていきたいので見ててほしいなと思う」「先月の金沢のお盆のとき、猛暑すぎて参れなかったので、ようやく涼しくなったチャンスを見計らって来た」

動物霊園では、事務所の斜面が崩れ、建物が下に流れ落ちる

金沢市によりますと、7日に加賀地方を襲った線状降水帯による大雨で、野田山墓地では園内の道路脇の一部が崩れる被害があったということです。

一方、同じ野田山にある動物霊園では…

記者リポート「金沢市山科の動物霊園に来ています。あちらにあった事務所が、斜面が崩れ、下に流れ落ち、その更に向こうには建物の残骸が見受けられます」

金沢市山科町にある動物霊園で、昨夜からけさにかけ、事務所が崩れ落ちる被害がありました。

大乗寺山動物霊園・高山博守さん「きのうまでは（事務所の）下（の道路）が崩れていた。けさ来たらこの建物が落ちていた。うーん、もうどうにもならない。とにかく（下の）道路を復旧しないと次の段階にいけない。できるだけ早く復旧してもらいたい」

事務所近くにあったトイレや道路はすでに7日の大雨で崩落していたということで、事務所内に人はおらず、けが人はいませんでした。