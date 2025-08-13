石川県珠洲市では、記録的な大雨により土砂崩れが発生し、珠洲市と輪島市を結ぶ国道249号が通行止めとなっています。この影響で、沿線の「道の駅すず塩田村」は再び休業を余儀なくされました。2024年9月の豪雨被害を乗り越え、2025年4月にようやく塩作りを再開したばかり。度重なる災害が関係者の肩に重くのしかかっています。

記者リポート「珠洲市と輪島市を結ぶ国道249号は現在土砂崩れの影響で通行止めになっています。この先にある道の駅すず塩田村にも入れません」

ドローンから見た塩田村「すぐ横の国道まで土砂」

13日午前10時ごろ、珠洲市清水町の道の駅すず塩田村をドローンを使って上空から撮影した映像です。記録的な大雨で施設の裏山が崩れ、すぐ横を走る国道まで土砂が流れ込んでいるのが分かります。

施設では2024年9月の豪雨で塩田に土砂が流れ込み、塩作りを休止していましたが、2025年4月に再開。

今回、土砂は国道で止まり施設への流入は免れました。

道の駅すず塩田村・神谷健司駅長「復旧の作業を迅速にしてもらったおかげで塩田の寸前のところで止めてもらった。塩田作業の最盛期なのでどうしたらよいのかという思いもあったが今は塩田に被害が及んでいなかったということが確認できてほっとしている」

営業再開の見込みたたず

塩田村に続く国道は輪島市側からも珠洲市側からも工事車両などを除き通行止めとなっていて、営業再開の見込みは立っていません。

2024年の豪雨に続いて再び休業を余儀なくされた塩田村。

神谷駅長は悔しさをにじませます。

道の駅すず塩田村・神谷健司駅長「個人のお客様も少しずつ増えている状況だった。その中でもお盆というのは例年書き入れ時。すこし期待もあったがこればっかりは仕方ないですね。自然の災害のことなので」