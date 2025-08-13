【しまむら新作】が大当たりーーッ！ 40・50代のキレイ見え♡「高見えスカート」

ボトムスでイメチェンしたくなったら【しまむら】「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」のスカートをチェック！ 公式Instagramで「SEASON REASONの盛夏の新作」と紹介される注目アイテムは、デイリーに自然と溶け込みながらも、個性を主張できる絶妙デザインが魅力です。長め丈と上品なシルエットで、40・50代の装いをぐっとおしゃれに格上げできる予感。今回は、カジュアルスタイルが高見えしそうなおすすめスカートを紹介します。

上品な膨らみが美しいバルーンスカート

【しまむら】「バルーンスカート」\2,189（税込）

「2025.7.30wed.SEASON REASONの新作」としてInstagramで紹介されている、バルーン型ロングスカート。膨らみのあるフォルムが、大人のかわいさをプラスしてくれます。ややマットな素材感で高見えし、カジュアルさの中にも落ち着きが漂うのが◎ Tシャツに合わせるだけで、一気に旬コーデに仕上がりそうです。

ジーンズ派にもおすすめのコクーンスカート

【しまむら】「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

ジーンズ派さんもこの価格なら気軽にトライしやすい、コクーン型のデニムスカート。立体シルエットが、デニムの持つラフな印象にほんのりモード感を添えてくれます。ストレッチ性がありウエスト後ろゴム仕様など、着心地への配慮も嬉しいポイント。しまむらの店頭やオンラインストアでチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M