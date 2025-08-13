福岡県内の観光地に、3連休を直撃した大雨の影響が出ています。観光客からも人気が高い糸島半島のドライブコースが、土砂崩れのため通行止めとなっています。



相次ぐ線状降水帯の発生により、8月9日からの3連休を直撃した大雨。その爪痕は、福岡県糸島市にも残されていました。



■大谷浩平カメラマン

「土砂崩れで、地肌がむき出しになっているのが確認できます。」



糸島市や福岡市西区では10日、1時間に110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。

■中村安里アナウンサー

「糸島市のサンセットロードです。土砂崩れの影響で、この先、通行止めとなっています。」



通行止めとなっているのは、糸島半島の人気ドライブコース、通称「サンセットロード」です。景勝地、二見ヶ浦から西に向かうおよそ6キロが、土砂崩れなどで通行できなくなっています。



天気は回復し、13日は朝から観光客の姿が見られましたが、通行止めを知らずにドライブ目的で来た人もいました。



■訪れた人

「今来て初めて知って、これより先行けないんだって。」

「（海岸沿いを）行きたいと思っていたので残念。」



横浜から帰省中の女性は、通行止め区間ギリギリの所にある霊園に向かうところでした。



■訪れた人

「お盆なのでお墓参りにきました。ガードマンがいたので、（う回路で）行けそうではありました。」

その霊園の近くにあるカフェは、夏に入ってから多くの人でにぎわっていたといいますが、この日、店の前を通る人はほとんどいませんでした。



■CHIGAYA bread&cafe・森井ちがやさん

「うちの隣が霊園で、その間が土砂で止まっているので、そっちからお客様が来られない。お盆のお客様を見越して営業しているところもあるので、ちょっと大変ですね。先週に比べたらお客様は10分の1になってしまっています。」



10日の雨では店の横に濁流が押し寄せ、倉庫が流されるなどの被害もありました。



■森井さん

「うちも土砂が出ていて、復旧作業は残っていますが、早くきれいにしてお客様をお迎えしたいです。」



お盆期間のかき入れ時に観光地にも打撃を与えた大雨。福岡県の担当者によりますと、通行止め区間の復旧作業はいったん中断していて、18日（月）から再開予定だということです。