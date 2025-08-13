藤井リナ、子ども顔出しのお祭り満喫ショット公開「息子くんの浴衣姿イケメン」「美形兄妹」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】モデルの藤井リナが8月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちとお祭りを満喫する姿を披露した。
【写真】藤井リナ「美形」と話題の子ども顔出し
この日、藤井は息子と娘とお祭りに出かけた際のオフショットを投稿。息子は浴衣を着用しており、娘や友人と仲良くかき氷を食べる姿を披露している。
この投稿には「息子くんの浴衣姿イケメン」「和の雰囲気似合ってる」「美形兄妹」「ママ譲りの綺麗な顔立ち」といった声が寄せられている。
藤井は2020年5月に第1子妊娠を発表し、お相手については「高校の同級生」としており、籍は入れないことも明かしていた。その後、同年9月に第1子を出産。2021年11月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
◆藤井リナ、子どもたちとお祭り満喫
