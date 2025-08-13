「御上先生」吉柳咲良、ロングストレートヘアに「別人みたい」「美髪」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。ロングストレートヘアを披露した。
【写真】「御上先生」生徒役、別人級ヘアスタイル
現在ボブヘアの吉柳は「知ってるよみんながロングとかストレート好きなの」とコメントし、艶やかなロングストレートヘアが際立つ横顔を披露した。
この投稿に、ファンからは「美髪すぎる」「綺麗」「サラサラ」「ストレート似合う」「美しい横顔」「別人みたい！」「可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「御上先生」生徒役、別人級ヘアスタイル
◆吉柳咲良、美しいロングストレートヘアを披露
現在ボブヘアの吉柳は「知ってるよみんながロングとかストレート好きなの」とコメントし、艶やかなロングストレートヘアが際立つ横顔を披露した。
この投稿に、ファンからは「美髪すぎる」「綺麗」「サラサラ」「ストレート似合う」「美しい横顔」「別人みたい！」「可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】