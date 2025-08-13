ボブの吉柳咲良（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/13】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。ロングストレートヘアを披露した。

【写真】「御上先生」生徒役、別人級ヘアスタイル

◆吉柳咲良、美しいロングストレートヘアを披露


現在ボブヘアの吉柳は「知ってるよみんながロングとかストレート好きなの」とコメントし、艶やかなロングストレートヘアが際立つ横顔を披露した。

この投稿に、ファンからは「美髪すぎる」「綺麗」「サラサラ」「ストレート似合う」「美しい横顔」「別人みたい！」「可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】