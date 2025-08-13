IVE、新AL『IVE SECRET』のコンセプトを示唆…ポスターに現れた“EVIL CUPID”に注目！

IVEが、カムバックを前に新アルバムのコンセプトを示唆した。

【写真】IVE、新ALで6人6色のカリスマオーラ

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは8月13日、IVEの公式SNSを通じて、4thミニアルバム『IVE SECRET』のコンセプトを盛り込んだ「SECRET」ポスターを公開した。

公開されたポスターには、伝統的なキューピッドではない“EVIL CUPID”が登場。人と人をつなぐ媒介者ではなく、ただ自分のために矢を放つ姿が描かれており、「自分の選択と未来は自ら定義する」というIVE特有の主体的なメッセージを強烈に表現している。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

また、ポスターの随所には角、矢印、矢じり、尻尾の先など6つの鋭いディテールが隠されており、発見する楽しさを加えている。これは6人のメンバーの存在と役割を象徴しており、見る人に“探す面白さ”を提供している。

独創的な感性が光る今回のポスターは、ストリートアーティストのDoeznyとのコラボで制作された。Doeznyは多様なスタイルのストリートアートを通じて社会的メッセージを表現するアーティストで、キャラクター「Ronald」をはじめ、コーチ、バレンシアガ、TNGTなど世界的ブランドともコラボしてきた。今回の「SECRET」ポスターにも、彼ならではの独特な視点が反映され、世界中のファンの注目を集めている。

IVEは、ムービングポスターを皮切りに、トレーラー映像やトレーラーフォトまで、これまでにない“EVIL CUPID”コンセプトを多角的に披露し、ファンの期待感を高めている。

なお、IVEは8月25日18時に各種音楽配信サイトを通じて、4thミニアルバム『IVE SECRET』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。