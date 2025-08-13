115型液晶ディスプレイ「Micro RGB TV」

韓国Samsungは12日、世界初と謳う、マイクロサイズのRGB LEDチップをバックライトに搭載した115型液晶ディスプレイ「Micro RGB TV」を韓国で発売すると発表した。価格は4,490万ウォン(日本円で約480万円)。米国でも発売を予定しているほか、「さまざまなサイズを取り揃え、世界展開を計画している」という。

Micro RGB TVは、バックライトに100マイクロメートル未満の、極微細なマイクロLEDチップを使っているのが特徴。赤、緑、青のRGB LEDチップを超微細に配置し、それらを個別に制御することで優れた色彩とコントラストのある映像を生み出すことができる。

AI処理によって映像と音声を最適化するという、独自のMicro RGB AIエンジンを搭載。各フレームをリアルタイムで分析し、色出力を自動的に最適化することで、よりリアルで没入感のある映像を実現した。

またAIエンジンを搭載したMicro RGB Color Booster Proでは、色調が鈍いシーンを認識。あらゆるコンテンツの色をインテリジェントに補正することで、より鮮やかで没入感のある視聴体験を実現するという。

Micro RGB Precision Colorを搭載しており、BT.2020色域で100%のカバー率を達成。「意図したとおりの色再現と最高の精度と鮮やかさを実現」するとのこと。ドイツの電気工学認証機関であるVDE(Verband der Elektrotechnik)から「Micro RGB Precision Color」認証も取得した。

低反射加工を施したグレアフリーテクノロジーにより、明るい照明下でも反射を最小限に抑制、より快適で集中した視聴体験を可能にした。筐体は超薄型メタルデザインになっており、洗練されたミニマルな外観を実現。あらゆるインテリアにマッチするという。

AIによる映像と音声、生成AI搭載のBixby音声アシスタントなど、最新のAIテクノロジーも搭載。「ユーザーは画面を切り替えることなく、視聴している内容をより充実させるための、より会話的でパーソナライズされたエクスペリエンスを得ることができる」としている。