爆笑問題・太田光が声出演のフジ『ぎり笑』放送再開 2月に休止で憶測呼も…約半年ぶり 太田光代氏も発表
爆笑問題・太田光が声で出演するフジテレビ番組『ぎりぎりをせめるので続くだけやります法律お笑い』の公式サイトが13日までに更新され、8月18日から放送再開されることが発表された。
同番組は、ことし2月から放送休止となっており、憶測を呼んだが、太田が否定していた。公式サイトでは「放送を待っていてくださった皆様 8月18日（月）から放送を再開します。お楽しみに！」とつづった。
同番組は「専門職と芸人の2つの顔を持つ「専門家芸人」が披露する各業界に関わるネタで、その業界の“法律”を学びます」というもの。
タイタン代表の太田光代氏は自身のXで13日、「『ぎり笑』の放送を待っていてくださった皆様へ」とし、「8月18日（月）から放送を再開します。TVerでの放送もあります！是非、ご覧ください」と伝えた。
