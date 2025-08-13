前田敦子、6歳長男と一緒に盟友・峯岸みなみが暮らす愛知へお出かけ「いい写真〜！」「あつみぃ幸せそう」「おちび君にとっても最高な夏休み良かったね」
俳優の前田敦子（34）が12日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）と共にAKB48時代の同期で“みいちゃん”こと峯岸みなみ（32）が現在暮らしている愛知・岡崎に初訪問したことを明かし、笑顔あふれる写真の数々を披露した。
【写真】「いい写真〜！」「あつみぃ幸せそう」前田敦子＆峯岸みなみの2ショットなど、旅の思い出写真
「少し前、みいちゃんに会いに念願の初岡崎 やっと遊びに行けた〜会いたかったよ〜!!!最高の3日間 本当に本当に本当にありがとう」と感謝をつづり、峯岸と寄り添ってグラスを手にする2ショットや、芝生でくつろぐ姿、夕焼けの空、食事やスイーツを楽しむ場面などを次々とアップ。「極上の愛に満たされみいちゃんと岡崎が大好きになった息子でした」と、息子の様子も紹介した。
フォロワーからは「え、え、え!!あっちゃんが岡崎に!!!可愛すぎます」「あつみぃ幸せそう 愛知に来てくれて嬉しいよ〜！」「素敵 いい写真〜！」「一緒に楽しい時間を過ごしているのを見られて本当に嬉しいです」「おちび君にとっても最高な夏休み良かったね」といった声が寄せられている。
