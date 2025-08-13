大のゴルフ好きで知られるお笑い芸人の大西ライオン（45）が13日、東京・池袋で9月1日にオープンする自身がプロデュースした会員制シュミレーションゴルフ店「大西ライオンゴルフParty Lounge」のプレオープン記念取材会を行った。

完全貸切型のゴルフスペースで、飲食物の持ち込みも可能。最大8人でシュミレーションゴルフを楽しみながらパーティーも楽しめる。オプションとして、ともにゴルフ指導資格を持つ大西、「天竺鼠」の瀬下豊（46）の派遣も可能で、レッスンを受けたり、ともにラウンドしたりと貴重な体験ができる。

大西は「他にも芸人を増やしていって、ゆくゆくはいろんな芸人がここに来られるようにしたい」と野望を明かす。今後招へいしたい芸人を問われると「東野（幸治）さん、蛍原（徹）さん、原西（孝幸）さんですかね。吉本には（女子プロゴルファーの）全美貞さんもいらっしゃるので、ありえるかもしれない」と想像を広げた。

スイングや打球の軌道を詳細に分析できる約500万円のマシンを導入するなど設備は充実。この日は大西の同期でもある「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）、CRAZY COCO（38）が駆けつけ、ともにラウンドを実演した。今後は新店舗の展開も考えているといい「心配ないさ〜！」とおなじみのネタで店舗をアピールした。