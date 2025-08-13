ÃæÅç¹¨Ç·»á¤¬ÅìµþD¤Ç»Ïµå¼°¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö5¡×¤ÇÅêµå¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎàË½Åêá¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤¡×
¡¡À¾Éð¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆüµåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·»á¡Ê43¡Ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡Ê»Ïµå¼°¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡
¡¡»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£00Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Æ±³ØÇ¯¤Îµð¿Í¡¦µµ°æÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬Êá¼ê¤òÌ³¤á¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö5¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇòµå¤òÅê¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢Â®¤¤Ä¾µå¤¬º¸¤Ë¤½¤ì¡¢µµ°æ¥³¡¼¥Á¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎàË½Åêá¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö²ù¤·¤¤¡£à¥¹¥È¥é¥¤¥¯Æþ¤ì¤ëá¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡£Êá¤é¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¤À¤Ê¡£Îý½¬¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡×
¡¡¸µÆ±Î½¤Îµð¿Í¡¦ºäËÜ¡¢ÃæÆü¡¦ºÙÀî¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÎ¾·³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃæÅç¥³¡¼¥ë¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£²þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡ÃæÅè»á¤Ï19Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯´Öµð¿Í¤ËºßÀÒ¡£ºòÇ¯¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£