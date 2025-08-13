WOWOWを視聴できる『ABEMA de WOWSPO』、“学割プラン”が新登場！期間限定キャンペーンは「月額1250円」
ABEMAは13日、WOWOWが運営するスポーツ専門チャンネル「WOWSPO」のコンテンツを楽しめる「ABEMA de WOWSPO」において、学生向けの新たな視聴プラン「ABEMA de WOWSPO 学割プラン」の提供を開始したことを発表した。
2024年4月にWOWOWが提供を開始したサービス「WOWSPO」。WOWOWが配信しているスポーツコンテンツをセレクトしてパッケージにしたもので、WOWOWの会員でなくとも利用することができる。
今回のプランでは、通常月額1,980円（税込）の「ABEMA de WOWSPO」を、学生限定でお得に利用することが可能に！
年間プラン月々払いでは通常価格1,400円のところ、期間限定でキャンペーン価格の月額1,250円（税込／年間15,000円）で提供するという。
プレスリリースより、概要は以下の通り。
「ABEMA de WOWSPO 学割プラン」概要
【料金プラン】
● 通常価格（月額）：1,980円（税込）
● 学割価格（年間プラン・月々払い）：
通常価格：月額1,400円（年間16,800円／税込）
キャンペーン価格：月額1,250円（年間15,000円／税込）※申し込みは9月30日まで
【主な視聴可能コンテンツ】
・UEFAチャンピオンズリーグ／ヨーロッパリーグ
・UEFAスーパーカップ（パリ・サンジェルマンvs トッテナム・ホットスパー／日本時間2025年8月14日（木）生中継）
・全仏オープン／全米オープンテニス
・南半球4カ国対抗戦 ザ・ラグビーチャンピオンシップ
ほか
※「ABEMA de WOWSPO 学割プラン 月々払い」は、月額1,400円にて12回の分割支払いとなります。
※キャンペーン価格は2025年9月30日（火）までの加入が対象です。
※高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象となります。
※配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性があります。
「ABEMA de WOWSPO」では、UEFAチャンピオンズリーグ／ヨーロッパリーグ、全仏・全米オープンテニス、南半球4カ国対抗戦 ザ・ラグビーチャンピオンシップなど、世界最高峰のスポーツコンテンツを多数配信中。
欧州サッカー 2025-26シーズン放映権まとめ！「放映・配信先」と料金プラン一覧
月額1,250円の期間限定キャンペーン、申し込み期間は2025年9月30日（火）までとなっている。