WOWOWを視聴できる『ABEMA de WOWSPO』、“学割プラン”が新登場！期間限定キャンペーンは「月額1250円」

ABEMAは13日、WOWOWが運営するスポーツ専門チャンネル「WOWSPO」のコンテンツを楽しめる「ABEMA de WOWSPO」において、学生向けの新たな視聴プラン「ABEMA de WOWSPO 学割プラン」の提供を開始したことを発表した。

2024年4月にWOWOWが提供を開始したサービス「WOWSPO」。WOWOWが配信しているスポーツコンテンツをセレクトしてパッケージにしたもので、WOWOWの会員でなくとも利用することができる。

今回のプランでは、通常月額1,980円（税込）の「ABEMA de WOWSPO」を、学生限定でお得に利用することが可能に！

年間プラン月々払いでは通常価格1,400円のところ、期間限定でキャンペーン価格の月額1,250円（税込／年間15,000円）で提供するという。

プレスリリースより、概要は以下の通り。

「ABEMA de WOWSPO 学割プラン」概要

【料金プラン】

● 通常価格（月額）：1,980円（税込）

● 学割価格（年間プラン・月々払い）：

通常価格：月額1,400円（年間16,800円／税込）

キャンペーン価格：月額1,250円（年間15,000円／税込）※申し込みは9月30日まで



【主な視聴可能コンテンツ】

・UEFAチャンピオンズリーグ／ヨーロッパリーグ

・UEFAスーパーカップ（パリ・サンジェルマンvs トッテナム・ホットスパー／日本時間2025年8月14日（木）生中継）

・全仏オープン／全米オープンテニス

・南半球4カ国対抗戦 ザ・ラグビーチャンピオンシップ

ほか



※「ABEMA de WOWSPO 学割プラン 月々払い」は、月額1,400円にて12回の分割支払いとなります。

※キャンペーン価格は2025年9月30日（火）までの加入が対象です。

※高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象となります。

※配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性があります。

「ABEMA de WOWSPO」では、UEFAチャンピオンズリーグ／ヨーロッパリーグ、全仏・全米オープンテニス、南半球4カ国対抗戦 ザ・ラグビーチャンピオンシップなど、世界最高峰のスポーツコンテンツを多数配信中。

月額1,250円の期間限定キャンペーン、申し込み期間は2025年9月30日（火）までとなっている。