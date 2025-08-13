今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」に投稿された1本の投稿です。投稿は108万回以上も再生され、「涙が出てくる」「胸が締め付けられる」「よく頑張ったね」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。

【動画：殺される運命だった『野犬の赤ちゃん2匹』を保護→初めてのシャンプーで…思わず泣ける『一生懸命な光景』】

殺処分予定の子犬を保護

コーギー『アル』くんとMIX犬『アイ』ちゃんと一緒に暮らす投稿主さんは、野犬の保護活動や里親探しも行っています。今回は、野犬として保護された2頭のワンシーンについて紹介されました。

2匹の子犬は、噛み癖があることからも処分対象となっていたそう。投稿主さんが引き取りに行ったときも、「攻撃性があるから人に慣れるのも遅いかも」と言われてしまったそうです。

家で暮らすにあたって、まずはシャンプーすることにした投稿主さん。しかし、人間にまったく慣れていない子犬たちは、シャワーの音に怯えてパニックになってしまいました。

頑張る姿に感動

しばらく2匹の様子を見ていると、女の子の方が度胸があることに気がついたそう。そこで、女の子を先にシャンプーすることにしたといいます。投稿主さんの読み通り、女の子は一度シャワーを経験してしまうとすぐに慣れてしまったとか。

問題は、パニックの度合いが強烈だった男の子です。シャワーを怖がって2度も逃走したという男の子ですが、少しずつ慣れさせていって無事にシャワーが終わったそう。絶叫をあげながらも最後まで頑張った子犬たちの姿に、なんだか涙があふれます…。

先住犬たちとの出会い

シャワーだけでも大騒ぎしたため、ドライヤーは使わずにタオルドライで乾かすことになった子犬さん。ここで、子犬の名前が「磯」ちゃん、「波平」くんに決まったことが明かされます。磯ちゃんと波平くんは、ケージの中で夜を明かすことになりました。

そこへやってきたのは、先住犬の「ハリー」くん。とっても優しい性格のハリーくんは、2匹とも上手に挨拶できたといいます。野犬だった2匹は、犬を怖がることはないそうです。

そしてご飯もしっかり食べ、2匹くっつき合うようにして眠りについたとか。怒涛の1日を終えて、これから幸せな暮らしが待っていることでしょう♡

この投稿には、「命を繋いでいただきありがとう」「優しい人に出会えてよかったね」「幸せになってね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」には、アルくん＆アイちゃんの日常や、保護犬たちの様子が紹介されています。ぜひご覧になってみてください。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。