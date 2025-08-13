タレントのはるな愛が「２４時間テレビ」チャリティーマラソンの恩人とのツーショットを公開した。

はるなは１３日までに自身のインスタグラムを更新。「＃映画デート のお相手は＃坂本雄次 さんです。２０１０年＃２４時間テレビチャリティーマラソン でお世話になって以来お父さんのような存在です。お母さんだった節子ママが亡くなって。。度々ご飯を食べたり遊びにいったり。色々な事を教えてくれます」と記し、チャリティーマラソンを走ったはるなにマラソンの指導をし、当日も一緒に走ったトレーナーの坂本雄次さんと顔を寄せたショットをアップ。

話題に映画「国宝」を一緒に見たことを報告し、「満席の映画館。あっという間の３時間。素晴らしかった。。何度も涙を流し。心に突き刺さるセリフの数々。映像も素晴らしかった。感想は一言では語り尽くせないぐらい。。日本の芸能と人の生き方。生まれきた意味。そして何より素晴らしい伝統。映画館で見れてよかったぁ」「終わってから雄次さんとご飯食べて語りました！！！改めて日本舞踊を習い始めます！！！！国宝に関わったみなさんありがとございました」とつづった。

この投稿には、「坂本さんと仲良しなのがとても嬉しいです。ずっと変わらずお元気でいらしてください」「坂本さんお元気そうで」などのコメントが寄せられた。