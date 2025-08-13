木村文乃が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』第6話の新場面写真が公開された。

本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村文乃）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。

8月14日に放送される第6話は、レギュラーキャストの登場人物の中で愛実とカヲル、2人だけのシーンが全体尺45分のうち42分という異例のエピソード回。お互いの気持ちを確認した愛実とカヲルが、その気持ちに終止符を打つために過ごす“最後の1日”が描かる。2人が“お別れ遠足”に選んだのは三浦海岸。カヲルが幼い頃に憧れた京急電車に乗って向かう2人は、スマートフォンの電源を切り、遠足にでかける子供のように無邪気にはしゃぐ。

公開された場面写真は3点。1枚は、最初に訪れた海南神社でのシーン。愛実は参拝の方法を知らないカヲルに丁寧に教えていく。その後、愛実の提案で、絵馬を書くことに。願いごとをゆっくりと書くカヲルを愛実は優しく指導する。さらに、公園で休憩するシーンも。「美肌はホストの命だから」と言いながら、愛実に日傘を差し掛けるカヲル。「相合い傘は雨を防ぐものだけど、私たちには太陽を防ぐ日傘が似合う」という愛実のモノローグが2人の関係性を物語っている。また、夕日が照らす海辺に立ち寄る2人を切り取った1枚も。カヲルは「遠足って、夜までないよな……」とつぶやき、愛実は「普通はね」と寂しそうに笑う。別れのときが迫る中、メガネを外した愛実はカヲルと名残惜しそうに思いを交わす。

プロデューサーの栗原彩乃は「6話では、互いの人生を慮り、別れを決めた2人の一日が描かれます。それは夏の太陽と海に負けないぐらい、キラキラと笑顔の絶えない1日となりました。楽しくて、幸せ過ぎて、これが最後だということを、忘れてしまうほどに……。“ただ、愛しいだけ”それだけのことが許されない、2人の遠足を、どうか見守ってあげてください」とコメントを寄せている。

（文＝リアルサウンド編集部）