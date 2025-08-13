¥°¥ë¡¼¥×º²¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡£9·î¤Ë3¶ÊÆþ¤êÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¤â¥ê¥ê¡¼¥¹
º£Ç¯·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥¯¥³¥ó¥È¥Ð¥ó¥É¡¦¥°¥ë¡¼¥×º²¤¬¡¢ËÜÆü8·î13Æü(¿å)¤ËÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î3Æü(¿å)¤Ë¤Ï2¶Ê¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤·¤¿Á´3¶ÊÆþ¤êÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×º²¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶Ê¤Ï¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿À¡¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ù°ÊÍèÌó5Ç¯¤Ö¤ê¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×º²¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ç¤¢¤ë¡È¿ÍÌ¾¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£º£ºî¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤ì¤«¤ï¤Ã¤¿¤é¡¡³ð»ÐËå¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥ë¡¼¥×º²¤é¤·¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤â³ð»ÐËå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢³Ú¶Ê¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÂÔË¾¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
9·î3Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¤ÎÂ¾¡¢¡ÈÏ·¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö²ð¸îME¡ª¡×¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç²Î¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¡Ö¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼½Ð¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥±¥Ä½Ð¤·¤Æ¡×¤Î2¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹Á¥«¥ò¥ë¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¢£¹Á¥«¥ò¥ë ¥³¥á¥ó¥È
¤ª¤¤¡ªËèÆü¤¢¤Â¤¤¤Í¡ª¤ª¤Ä¤«¤ì¤Î¤ª¤Ä¤«¤ì¡ª
¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¥°¥ë¡¼¥×º²¤Î¿·¶Ê¤¤¤«¤¬¤Ã¥¹¤«¡Á¡©
¥º¥Ð¥ê¸À¤¦¤ï¤è¡ª
¡ØÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡Ù¤Ï¤Í¡Á¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¡ª
¥«¥ò¥ë¤Ï¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤·¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë
³ð»ÐËåºÇ¹â¤¥♡
¡Ø²ð¸îME¡ª¡Ù¤Ï¤Í¡Á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¡ª
¤¿¤Ö¤ó¥í¥ó¥É¥ó¡Ê¾Ð¡Ë
¥«¥ò¥ë¤Î¤³¤È²ð¸î¤·¤Æ¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²♡
¡Ø¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼½Ð¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥±¥Ä½Ð¤·¤Æ¡Ù¤Ï¤Í¡Á¡¢À¤³¦°ì¼þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¡ª
¤É¤ó¤À¤±¡Á¡Ê¾Ð¡Ë
¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ëµ¤Ê¬¤Ç¥±¥Ä½Ð¤·¤Á¤ã¤ª♡
¤è¤í¤·¤¯¤Î¤è¤í¤·¤¯¡ª
Apple Music¤ÈSpotify ¤Ç¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¤ÎÇÛ¿®Í½Ìó¡ÊPre-add/Pre-save¡Ë¤¬ËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¡£¥°¥ë¡¼¥×º²¤Ïº£ºî¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ãRISING SUN ROCK FESTIVAL¡ä»²²Ã¤ä¡¢Íè·î9·î10Æü(¿å)¤Ë¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã±©ÅÄ¤ÇÃ±È¯¤Î¥Ð¥¤¥È¡ä¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àè¹ÔÇÛ¿®³Ú¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×
2025Ç¯8·î13Æü(¿å)¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://kmu.lnk.to/RaisehaKanoushimai
¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ØÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡Ù¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
2025Ç¯8·î13Æü(¿å)¡Á2025Ç¯9·î15Æü(·î¡¦½Ë)23:59¤Þ¤Ç
¡ãÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
iTunes¤Ë¤Æ3¶ÊÆþ¤êÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ØÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤¹¤ë¡Ê¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤â²Ä¡Ë
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉURL¡§ https://itunes.apple.com/jp/album/id1829364130?app=itunes
➁¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼(Í½ÌóÃíÊ¸)´°Î»²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊÝÂ¸
£²¼µ±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¡¦É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ¤´±þÊç
¤´±þÊçURL¡§https://www.sonymusic.co.jp/event/104991
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨»öÁ°¤Ë¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼(Í½ÌóÃíÊ¸)¤Ç3¶ÊÆþ¤êÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ØÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤´ÅÐÏ¿Äº¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤´Á÷ÉÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Á÷ÉÕ¤Ï9·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡È¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´±þÊç´°Î»¥á¡¼¥ë¤ÏÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨docomo.ne.jp~¤Ê¤É¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï»ÈÍÑ½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÃêÁªÊýË¡¤äÅöÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌ¿®Èñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤òÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¡¢¤Þ¤¿¤Ï´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨iTunes¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AndroidÃ¼Ëö¤ò¤ª»È¤¤¤ÎÊý¤Ï¤´±þÊçÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£iTunes¤Ç¤Î¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏiPhone¤Þ¤¿¤ÏPCÃ¼Ëö¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÛ¿®Í½Ìó¡ÊPre-add / Pre-save ¡Ë
ÇÛ¿®Á°¤Î³Ú¶Ê¤ò»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Apple Music ¤Î Pre-add¡Ê¥×¥ê¥¢¥É¡Ë¡¢Spotify¤ÎPre-save¡Ê¥×¥ê¥»¡¼¥Ö¡Ëµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢
Á°¤â¤Ã¤ÆÇÛ¿®Í½Ìó¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ä¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¼«Æ°¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý´ü´Ö¡ä
2025Ç¯8·î13Æü(¿å)¡Á2025Ç¯9·î2Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
¡ãÅÐÏ¿ÊýË¡¡ä
¡Ê1¡Ë °Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
https://kmu.lnk.to/RhK0903
¡Ê2¡ËÃí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¸å¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ê3¡ËApple Music¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-add on Apple Music¡×¡¢Spotify¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-save on Spotify¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¡Ê4¡Ë²èÌÌ¤Ë¡ÖÍ½ÌóÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÅÐÏ¿´°Î»¤Ç¤¹
