物価高や円安の影響で「外国人材の日本離れ」を懸念する声もある中、日本で働く外国人の就労意欲は本当に低下しているのでしょうか。株式会社マイナビグローバルが実施した調査によると、日本に在留する外国人の92.3％が「今後も日本で働きたい」と回答し、依然として高い就労意欲があることが明らかになりました。一方で、「他国の方が稼げるから」という理由で日本での就労を望まない声も増加しています。



この調査は2025年1月から2月にかけて、在留外国人704人を対象にインターネットで実施されたものです。



5年以上の長期就労を希望する人も7割超

調査によると、現在の在留資格が切れた後も「日本で働きたい」と答えた人は92.3％にのぼりました。さらにそのうち76.3％が「今後5年以上日本で働きたい」としており、多くの人が長期的な就労を視野に入れていることがわかります。



日本で働きたくない理由、「他国の方が稼げる」が増加

「日本では働きたくない」と回答した理由としては、「円安だから」（35.5％）が最も多く、「他国の方が稼げるから」が昨年比で8.4ポイント増加しました。調査した企業は「東南アジア諸国の賃金上昇や円安により、日本の優位性の低下が危惧される結果」と述べています。



「働く環境が悪いから（長時間労働など）」とする回答は17.8ポイント減少していました。



特定技能制度への理解と就労意欲が上昇

在留資格が「特定技能」以外の人のうち、94.8％が特定技能を「知っている」と答え、「よく理解している」とする割合も48.0％と昨年比で12.2ポイント増加しました。特に技能実習生では理解度が20.7ポイントと大きく上昇しており、制度に対する認知と理解が急速に進んでいます。



特定技能1号で働くことについては、69.4％が「働きたい」と回答し、前年より18.1ポイントの増加が見られました。留学生や技能実習生、「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の在留資格を持つ人の間でも、特定技能1号での就労意欲がそれぞれ10ポイント以上上昇しています。



特定技能1号で働きたい理由としては、「在留資格を取りやすいから」25.2％（昨年比7.3ポイント増）、「給料が高いイメージがあるから／手取りが上がるから」28.2％（同6.9ポイント増）、「希望の勤務地で働けるから」30.6％（同5.0ポイント増）、「転職できるから」17％（同3.5ポイント増）がそれぞれ前年より増加しています。これは、技能実習にはない勤務地の選択や転職の自由といったキャリアの柔軟性が、外国人材に浸透してきたことを示唆しています。



また、上位資格である特定技能2号についても84.0％が「知っている」と回答。そのうち「働きたいと強く考えている」とする人は前年より7.9ポイント増加しました。特に技能実習、留学、特定技能のいずれの層でも、「働きたいと強く考えている」との回答が60％を超えました。



特定技能の在留資格を持つ外国人材が、特定技能で働く理由の第1位は「特定技能で働きたい業界・職種があるから」39.2%、第2位が「特定技能2号で長く働くことができるから」31.4%でした。特定技能2号を取得できることが特定技能を選ぶ動機の一つとなっている可能性が示されています。



【出典】

株式会社マイナビグローバル