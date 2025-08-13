"美脚＆瓦割り" で一躍注目を集めたフリーアナウンサーの堀江聖夏（ほりえみな）さんが、インスタグラムを更新。植物に囲まれた空間でくつろぐ様子を投稿しました。



【写真を見る】【 堀江聖夏 】 「緑、好き〜」 植物に囲まれた渋谷のカフェで抹茶ドリンクを満喫する姿を公開





堀江さんは、「緑、好き〜 お部屋の中も植物だらけにしたいなぁ」というメッセージとともに、「@sacya.jp 抹茶おいし〜(ごくりっ)」とコメントが添えられています。堀江さんが楽しんでいた飲み物は、渋谷にあるカフェ「sacya」の抹茶ドリンクであることがわかります。







投稿には、植物が豊かに飾られた明るい室内で、ピンク色のノースリーブトップスと濃紺のデニムパンツを着用した堀江さんの姿が映っています。右手には緑色の紙袋を持ち、左手にはカップに入ったピンク色の飲み物を持っている様子が写されています。







窓から差し込む自然光の中、様々な観葉植物に囲まれた空間で、ストローで飲み物を楽しむ堀江さんの表情は穏やかで、リラックスした雰囲気が伝わってきます。







ハッシュタグには「#matcha #渋谷 #渋谷カフェ #sacya」が付けられており、都会の中でも自然を感じられる空間でのひとときを堪能した様子がうかがえます。







この投稿に、「植物多くていいよね〜」「素敵です」「めっちゃ綺麗」「聖夏ちゃん、髪そのままストレートにしてる写真、初めて見ました｡」「植物🪴まみれすぎて、ジャングルにならないように」などの声が寄せられています。







【 堀江聖夏（ほりえ みな）さん プロフィール 】

1993年7月14日生まれ。東京都出身。自称「日本一、強いアナウンサー」日本空手道連盟剛柔流研修館 初段のほか、NESTA-PFT（世界標準規格のパーソナルフィットネストレーナー資格）、オーガニック料理ソムリエ、上級救命技能士、保育士資格、幼稚園教諭2種免許、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー®、食品ロスゼロ料理アドバイザー、救命技能認定証など数々の資格を取得。数多くの企業イベントやセミナーでの司会や、BS情報番組などに出演する傍ら、教育事業を立ち上げるなど、活躍の幅を広げています。







【担当：芸能情報ステーション】