最大9連休のお盆休みも13日で折り返し。静岡県内の行楽地では、夏らしいイベントに多くの観光客で盛り上がっていました。

夏といえば祭り。

静岡･焼津市の焼津神社では、毎年恒例の勇壮で豪快な「荒祭」が行われていて、13日は、見どころのひとつ神輿渡御が行われるとあって、開始前から境内には多くの人が集まっていました。

（参加者）
「なんともいえないアンエットン聞くと血が騒ぐ」

2基の神輿が街中を練り歩く様子は焼津の代表的なお盆の風景となっていて、このあとも夜遅くまで街は熱気に包まれるということです。

一方、静岡市内では青空も見え蒸し暑さが増す中食べたくなるのが…。

清水区の「エスパルス・ドリームプラザ」では毎年恒例の「静岡かき氷まつり」が開催中で、海辺の会場には約20店舗が並び行列が。一緒に並んでいた犬も店員から氷をもらって、大喜びの様子。

（静岡市民）
「おいしかった。冷たい」

中にはこんな家族も…。

（神奈川から）
「1、2、3、4、5、6、7、8、9」

なんと、すでに9杯も食べたといいます。

（神奈川から）
「海で遊んで戻ってきて食べて2人も2杯 3杯目。おいしいけど（暑いから）溶けちゃいますね」

一方、ここでは…。

（参加者）
「とったどー」

湖西市の海湖館で行われていたのは、夏の恒例イベント「ウナギつかみ取り体験」。池の中を泳ぐウナギを捕まえようと子どもたちは必死

（参加者）
「ヌルヌルだった」

（参加者）
「逃げたりして追いかけて頑張って、捕まえるのが楽しかったです」

さらに、捕まえたウナギは自分でかば焼きにして食べることができます。

（浜松から）
「自分でつかまえて焼いたからおいしい。ほかほかでおいしい」

お盆休みも後半戦へ。みなさんはどんな夏を楽しみますか？