最大9連休も後半 「アンエットン聞くと血が騒ぐ」静岡県内では真夏のイベントに観光客も最高潮（静岡）
最大9連休のお盆休みも13日で折り返し。静岡県内の行楽地では、夏らしいイベントに多くの観光客で盛り上がっていました。
夏といえば祭り。
静岡･焼津市の焼津神社では、毎年恒例の勇壮で豪快な「荒祭」が行われていて、13日は、見どころのひとつ神輿渡御が行われるとあって、開始前から境内には多くの人が集まっていました。
（参加者）
「なんともいえないアンエットン聞くと血が騒ぐ」
一方、静岡市内では青空も見え蒸し暑さが増す中食べたくなるのが…。
清水区の「エスパルス・ドリームプラザ」では毎年恒例の「静岡かき氷まつり」が開催中で、海辺の会場には約20店舗が並び行列が。一緒に並んでいた犬も店員から氷をもらって、大喜びの様子。
（静岡市民）
「おいしかった。冷たい」
中にはこんな家族も…。
（神奈川から）
「1、2、3、4、5、6、7、8、9」
なんと、すでに9杯も食べたといいます。
（神奈川から）
「海で遊んで戻ってきて食べて2人も2杯 3杯目。おいしいけど（暑いから）溶けちゃいますね」
一方、ここでは…。
（参加者）
「とったどー」
湖西市の海湖館で行われていたのは、夏の恒例イベント「ウナギつかみ取り体験」。池の中を泳ぐウナギを捕まえようと子どもたちは必死
（参加者）
「ヌルヌルだった」
（参加者）
「逃げたりして追いかけて頑張って、捕まえるのが楽しかったです」
さらに、捕まえたウナギは自分でかば焼きにして食べることができます。
（浜松から）
「自分でつかまえて焼いたからおいしい。ほかほかでおいしい」
お盆休みも後半戦へ。みなさんはどんな夏を楽しみますか？