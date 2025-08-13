お盆休みの行楽シーズンとなっている山形県内は13日、各地で夏らしい青空が広がりました。鶴岡市の通称「海の釣り堀」には朝から多くの人が訪れ、のんびり釣りを楽しんでいました。



鶴岡市由良の白山島には海で釣り堀を楽しむことができるユニークな「由良海洋釣り堀」があります。800平方メートルほどの広さの釣り堀には、地元の漁船が定置網漁で捕ったマダイやクロダイ、ヒラメなどが放流されています。

行楽シーズン真っただ中の13日は午前9時のオープンから多くの家族連れが訪れ、海に釣り糸を垂らして魚がかかるのを待ちました。





釣った男の子「釣った。釣りはきょう初めてだけどちょっと好きになった」こちらの男の子は海から釣り堀に紛れ込んできたフグを釣りあげました。釣った男の子「釣り竿がぴくぴくなる感じ楽しい」県内は夏らしい晴れた一日となり、気温が上がりました。各地の最高気温は山形で32.7度、新庄で32度、米沢で31.9度など多くの地点で30度を超える真夏日となりました。釣り堀では夏休み中の子どもたちが次々と魚を釣り上げ、歓声が響いていました。鶴岡市の由良海洋釣り堀はお盆期間中は8月17日まで休まず営業しているということです。