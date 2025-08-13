１３日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６４３．９９ポイント（２．５８％）高の２５６１３．６７ポイントと３日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も２３３．２０ポイント（２．６２％）高の９１５０．０５ポイントと続伸した。売買代金は２８４０億４０７０万香港ドル（約５兆３３９９億円）に拡大している（１２日は２１５４億２１３０万香港ドル）。

内外の好材料で投資家心理が上向く流れ。７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）がほぼ想定内に収まったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月の次回会合で利下げする確率が再び高まった。香港は金融政策で米国に追随するため、域内の金利低下も期待されている。また、昨夜の米株市場で、ナスダック指数が２日ぶりに史上最高値を更新したことも買い安心感につながった。中国の政策に対する期待感も持続。中国の関連部局は１２日、内需拡大に向けた景気刺激策の一環として、サービス業や個人の消費ローンに対する利子補給を実施すると発表した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が６．８％高、豚肉生産で世界トップの万洲国際（２８８／ＨＫ）が６．２％高と上げが目立っている。万洲国際の中間決算は前年同期比０．５％増益にとどまったが、配当の増額方針が好感された。

セクター別では、メディカル関連（製薬、サービス、機器）が高い。石薬集団のほか、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が８．８％、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が６．１％、平安健康医療科技（１８３３／ＨＫ）が５．９％、阿里健康信息技術（２４１／ＨＫ）が４．７％、上海微創医療機器人集団（２２５２／ＨＫ）が８．３％、微創医療科学（８５３／ＨＫ）が５．８％ずつ上昇した。消費刺激策の恩恵があると期待されている。当局が打ち出した消費ローンの利子補給は１件当たり５万人民元（約１０３万円）以下の消費が対象だが、健康・医療など重点分野は５万人民元を超えた場合でも対象となると説明された。

半導体やクラウドの銘柄群も物色される。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．９％高、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が５．６％高、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．４％高、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が６．０％高、金山雲（３８９６／ＨＫ）が２．６％高で取引を終えた。新興ハイテクや半導体などが大幅上昇する中、ハンセン科技（テック）指数は３．５％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

非鉄セクターもしっかり。江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．８％高、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．４％高、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が２．７％高、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が２．６％高で引けた。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４８％高の３６８３．４７ポイントで取引を終了した。医薬が高い。ハイテク、素材、自動車、証券、不動産、インフラ関連なども買われた。半面、銀行は安い。エネルギー、公益も売られた。

