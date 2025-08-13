メイプル超合金の安藤なつ（44）13日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に生出演。相方のカズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）の結婚に言及した。

安藤は「LINEが来たんですよ、ロケの直前に。『今日、夜空いてますか?』って来て『どうしたの?』って聞いたら『入籍するのでごあいさついいですか』」と振り返り「もう、震えて『最高』って入れちゃって。本当にうれしくて」と結婚を喜んだことを話した。

カズレーザーの結婚相手に関して安藤は「別に『相手は?』って聞かないじゃないですか。ごあいさつって言ってるから、一般の方ならそこまでしないと思う、業界の方なんだろうなと思ってお店に行ったんですよ」と予想し、約束の店に足を運んだと述べた。

入店した安藤は「『二階堂で（店を）取ってあります』って書いてあって、二階堂?二階堂って聞いたことあるし、違うよね?違うよね?って階段上がって、その時はカズしかいなかったんです、個室に」とし、一度トイレで席を外した際に、戻ったら二階堂がいたと振り返った。

安藤は「”『翔んで埼玉』ちゃんと映画館で見ました”っていうことしか言えなくて。もうよくわかんなかった」と当時の心境を明かし「色恋の話ってコンビでしないじゃないですか、男女コンビだし。でもカズちゃんもいい歳だし結婚なんて本当にうれしいって思って。二階堂さんなんだっていう」と祝福した。

また、出会いや交際の経緯について問われると「わかんないです、自分。そこはもう1回聞いてみます」と述べた。