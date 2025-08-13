¡Ö¥³¥Í¥Á¥±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¶¯±¿¤À¤Í¡ª¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥¤¥Öà1ÎóÌÜá´ÑÍ÷¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¼«ÎÏ¤ÇÅöÁª¡©or¾·ÂÔ¡©¡¡Êì¤È2¿Í¤Ç
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±(26)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Îtimelesz¤µ¤ó¤ÎLIVE¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¤È2¿Í¤Ç²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢6Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿»ö¤òÊó¹ð¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ¤Ã¤¿¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î1ÎóÌÜ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ´¶Æ°¡¡¥Þ¥Þ¤Èµã¤¤¤¿¡¡¿Æ»Ò¤Ç¼ÄÄÍ¤¯¤ó¿ä¤·¤È¸À¤¦¤³¤È¤ÇÇòÃå¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö2³¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡A¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡1Îó49ÈÖ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿¿²£¤«¤é¸«¤ëÎÉÀÊ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö1ÎóÌÜ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¡ª¶¯±¿¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¼«ÎÏ¤ÇÅö¤Æ¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡Ö°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤È1ÈÖ²¼¤ËÎÁ¶â¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¡ÖÀ¾Ìî¤µ¤ó¤¬ºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼«ÎÏ¤ÇÅöÁª¡©¡×¡Ö¥³¥Í¥Á¥±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï2012Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢17Ç¯¤ËÂ´¶È¡£22Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í(57)¤È·ëº§¡£31ºÐº¹º§¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£