夏には、アジアンな気分になりませんか？そう、スパイスの風味や酸っぱ辛い味を欲するあの感覚です。今回は、ミャンマーの味を都内で楽しめる店を調査。『リトルヤンゴン』こと高田馬場…この街に集うミャンマー料理のその広大なる世界をご紹介！

多様な味が並び立つミャンマー料理の妙

みなさん、ミャンマー料理がどんな料理かイメージできますか？

20年ほど前、ミャンマー帰りの知人に聞くと、「大雑把にいえば、インド風、タイ風、その他モロモロがカオス状態！」と、ミャンマー料理を説明された。え〜ますますわからなくなりました。

それから20年、ミャンマー料理をよくわからないまま、食べずに過ごしてきましたが、その実態を今こそ知るべく、ミャンマー料理店が10軒以上集まる『リトルヤンゴン』高田馬場で食いまくってきた！

まずは、この店ならミャンマー料理のアウトラインがわかるはずと、ランチにミャンマー料理がビュッフェで堪能できる『ルビー』 へ。

カレー的煮込み「ヒン」に、和え物「アトウッ」など10品ほどと、麺料理の「モヒンガー」も食べ放題。鶏のヒンはしっかり辛く、インド的。しかし、茹で玉子とトマトのヒンは、甘さも強く未体験の味だし、ナマズからスープをとるというモヒンガーは、単純なナマズ出汁ではなく、身肉を擦り溶かしたスープで、これも初の味覚。ようするに料理それぞれがオリジナルな味わいなの。

『ルビー』ランチビュッフェ1430円

『ルビー』のランチビュッフェは1430円

もしやミャンマー料理とは、米や麺によく合う味わいではあるが、一言では説明できない料理ではないか？聞けばミャンマーは135もの民族が住むという。それと同じで、その数だけ様々なタイプの料理が混在する、今流行りの言葉でいえば多様性の食文化の国なのかも。

そして夜。編集・荒川と二人で『ヤマニャアジアキッチン』で、ミャンマーを代表する料理「ダンパウ」と「ラペットウ」をば。ダンパウはインドのビリヤニに近いと聞いていたが確かに似てる。ただ、骨付き鶏をほぐして混ぜて食べるそのボリュームは圧巻。発酵茶のサラダだというラペットウは、これがお茶っ葉なの!?と思うほどスパイシーなサラダとしてシンプルにウマイ！

『ヤマニャアジアキッチン』ラペットウ1210円

『ヤマニャ アジアキッチン』豆に干海老も効いた茶葉サラダ「ラペットウ」1210円

ダメ押しで頼んだ豚串煮の「ワッター・ド・トウ」はミャンマー版の豚もつ煮。これ、酒進んで、もう大好き。そしてこの店、お酒は近所のスーパーで買って持ち込むスタイル。このスタイルはさらに大好きです。

『スィウミャンマー』では、攻めた料理を食べようと、ナマズ炒め「ガークー・ジョウ・ナッ」と豚ホルモンの和え物「ウエ・アソン・トウッ」に「揚げ物盛り合わせ」を所望。カリカリに炒めたナマズに驚き、ブタ耳の和え物に沖縄を感じ、揚げ物の中のかき揚げに日本の蕎麦屋を思い出すも、でもやっぱりすべてがミャンマーオリジナルな味わい。

『スィウミャンマー』揚げ物盛り合わせ1650円

『スィウ ミャンマー』「揚げ物盛り合わせ」1650円は日本とふた味違う厚揚げや薩摩揚げなど揚げ物満載

モヒンガーは『ミンガラバー』でも食べてみた。ミャンマーの魚醤「ンガピャーイェー」をちょいと垂らすと味のエッジが際立ち旨さ倍増。

『ミンガラバー』モッヒンガ1100円

『ミンガラバー』のコッテリ味モヒンガーは「モッヒンガ」と表記。1100円

ミャンマーの麺はこういうことか！と勝手に思うも編集・荒川が常連だという『ババミャンマーヌードル』で食べた豚ホルモンの汁ビーフン「豚ミックスチェーオー」は、まるで別物のアッサリ塩味かつ個性的麺。

『ババミャンマーヌードル』豚ミックスチェーオー1100円

『ババ ミャンマーヌードル』編集・荒川オススメ！「豚ミックスチェーオー」の汁なし 1100円

食べれば食べるほど新しい味に出合い、アウトラインが広がるミャンマー料理。それは料理界の「無限に広がる大宇宙」であった。

追記・盛りの量も大宇宙…。

『ルビー』

［店名］『ルビー』

［住所］東京都豊島区高田3-8-5セントラルワセダ1階

［電話］03-6907-3944

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時半LO）

［休日］無休

［交通］西武新宿線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩6分

『ヤマニャアジアキッチン』

［店名］『ヤマニャアジアキッチン』

［住所］東京都新宿区高田馬場3-14-16太田ビル101

［電話］03-6908-5233

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］火

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅戸山口から徒歩7分

『スィウミャンマー』

［店名］『スィウミャンマー』

［住所］東京都新宿区高田馬場3-5-7

［電話］03-5937-0127

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）17時〜23時（22時半LO）※月曜のみ22時LO

［休日］第2、4月曜日

［交通］地下鉄東西線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩3分

『ミンガラバー』

［店名］『ミンガラバー』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-18-6柳葉ビル地下1階

［電話］03-3200-6907

［営業時間］11時〜14時、17時〜23時

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩2分

『ババミャンマーヌードル』

［店名］『ババミャンマーヌードル』

［住所］東京都豊島区高田3-10-24

［電話］03-3205-6033

［営業時間］11時半〜23時（22時LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩5分

撮影・文／カーツさとう

『おとなの週末』2025年7月号

※2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

