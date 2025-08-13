大阪に「いちご新聞」50周年記念グッズが集結！ 歴代表紙をデザインしたマスコットなど展開
事前予約制イベント「いちご新聞50周年×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」が、8月14日（木）〜9月1日（月）の期間、大阪HEP FIVE 6階で開催される。
【写真】50周年記念トートも！ 展開されるグッズ一覧
■来場予約者限定のオンライン販売も実施
今回「むにゅぐるみパティオ」主催で実施されるのは、今年50周年を迎えた「いちご新聞」をモチーフとしたキュートなグッズが多数そろう期間限定イベント。
期間中は、大阪会場から発売開始の新商品として、「いちご新聞」の歴代表紙をデザインした「クッション」、「ハンドタオル」、「スクエア缶バッジ」、「トレーディングクリアカード」などが展開される。
そのほかにも、「いちご新聞50th むにゅぐるみマスコット」、「トートバッグ」、「エコバッグ」、「とぅるるんアクリルキーホルダー」、「チケット風カード」など、バリエーション豊かなアイテムが勢ぞろい。また会場にて5000円（税込）以上買い物すると、特典の紙ショッパーが1枚もらえる。
なお、入場予約チケットは無料で、「むにゅぐるみパティオ」公式サイトにて取得可能。チケットを予約すると、8月14日（木）11時00分〜9月7日（日）23時59分の期間オープンする来場予約者限定オンラインページでも、アイテムを購入できる。
