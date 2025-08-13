OD缶ランタン


初めての体験にドハマリ！ 気づけば毎日キャンプのことを考えていました／ゆるっと始める キャンプ読本（1）

「キャンプ未経験者」のお悩み、キャンプコーディネーターが解決します！

「道具は何を揃えればいい？」「どうやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごはんが知りたい」「着ていく服や現地での過ごし方は？」などなど、多くの悩みに答えてくれるのが、漫画家でキャンプコーディネーターのこいしゆうかさん。

長いキャンプ歴を持つ彼女がキャンプの虜になった時のエピソードや、道具の選び方・場所の選び方など、初めてキャンプ場へ行くまでの準備について教えてくれます。ぜひ参考にして、楽しいキャンプライフを始めてみてくださいね！

※本記事はこいしゆうか著の書籍『ゆるっと始める キャンプ読本』から一部抜粋・編集しました。

■ランタン

■選ぶポイント

燃料別

ホワイトガソリン／OD缶（アウトドア用ガス缶）CB缶（カセットガス缶）に分けることができる

ガソリンストーブ


あたたかく優しい明かり。しかししっかり明るいランタン。

マントルを付け、点火時にポンピングが必要だったりとコツがいる

OD缶ランタン


CB缶ランタン


OD缶とCB缶のランタンは取り扱いがガソリンランタンに比べて楽。しかしマントルを取りつけ作業がいるものもある。アウトドアに特化したOD缶に比べて、自宅でも使用されるCB缶は寒さに弱い

LEDランタン


LEDランタン…コンパクトで光量のあるものから、おしゃれなインテリアになるランタンも

ヘッドライト…両手があいた状態で作業ができる！LEDランタンと併用して使うのが便利

オイルランタン


灯油もしくはパラフィンオイルが使用可能。コストが安いのは灯油だが、においとススがつく。パラフィンオイルだと楽チン！ちなみに芯は先端を丸っぽく切ると安定します。燃料を入れてすぐは火がつかないので、暗くなる前につけておこう

キャンドルランタン


一番身近で手に取りやすい。ひっくり返ると大変なのでなるべく吊るすようにしよう！

燃料別明るさの違い


ランタンにまつわる道具

ランタンにまつわる道具


ランタンを吊るすための道具。自立式、地面に刺す、テーブルにつけるなど

■結局何を買えばいいの…？

初心者は気軽に使えるLEDがオススメ。だけどLED1個だと電池切れの心配もあるため、2つ以上は持っていきたい。ミニマムや徒歩キャンプならコンパクトなものを選ぼう

わたしはヘッドライトとLED（ミニ）のみでキャンプしてる


■その他色々

クーラーボックス

ステンレスハードクーラー


ステンレス製＋中がウレタンフォームの構造のものは保冷力がバツグン!!しかしちょっとお高め

ポリエチレンハードクーラー


手頃なお値段で購入できるのはポリエチレン素材のクーラーボックス。ステンレスより保冷力は下がる

ソフトクーラー


ハードクーラーよりも保冷力は落ちるが持ち運びしやすくて軽量!!

ジャグ

ジャグ


折りたたみ式やステンレスプラスチック製などがある。空のペットボトルでも代用可

タープ

オープンタープの主な種類


日よけや多少の雨よけにもなるタープ。形も素材も色々ある

少しづつ買い足すならこんな順番もオススメ！


