少しずつ買い足すのがオススメ？ あると便利なキャンプ用品について
初めての体験にドハマリ！ 気づけば毎日キャンプのことを考えていました／ゆるっと始める キャンプ読本（1）
「キャンプ未経験者」のお悩み、キャンプコーディネーターが解決します！
「道具は何を揃えればいい？」「どうやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごはんが知りたい」「着ていく服や現地での過ごし方は？」などなど、多くの悩みに答えてくれるのが、漫画家でキャンプコーディネーターのこいしゆうかさん。
長いキャンプ歴を持つ彼女がキャンプの虜になった時のエピソードや、道具の選び方・場所の選び方など、初めてキャンプ場へ行くまでの準備について教えてくれます。ぜひ参考にして、楽しいキャンプライフを始めてみてくださいね！
■ランタン
■選ぶポイント
燃料別
ホワイトガソリン／OD缶（アウトドア用ガス缶）CB缶（カセットガス缶）に分けることができる
あたたかく優しい明かり。しかししっかり明るいランタン。
マントルを付け、点火時にポンピングが必要だったりとコツがいる
OD缶とCB缶のランタンは取り扱いがガソリンランタンに比べて楽。しかしマントルを取りつけ作業がいるものもある。アウトドアに特化したOD缶に比べて、自宅でも使用されるCB缶は寒さに弱い
LEDランタン…コンパクトで光量のあるものから、おしゃれなインテリアになるランタンも
ヘッドライト…両手があいた状態で作業ができる！LEDランタンと併用して使うのが便利
灯油もしくはパラフィンオイルが使用可能。コストが安いのは灯油だが、においとススがつく。パラフィンオイルだと楽チン！ちなみに芯は先端を丸っぽく切ると安定します。燃料を入れてすぐは火がつかないので、暗くなる前につけておこう
一番身近で手に取りやすい。ひっくり返ると大変なのでなるべく吊るすようにしよう！
ランタンにまつわる道具
ランタンを吊るすための道具。自立式、地面に刺す、テーブルにつけるなど
■結局何を買えばいいの…？
初心者は気軽に使えるLEDがオススメ。だけどLED1個だと電池切れの心配もあるため、2つ以上は持っていきたい。ミニマムや徒歩キャンプならコンパクトなものを選ぼう
■その他色々
クーラーボックス
ステンレス製＋中がウレタンフォームの構造のものは保冷力がバツグン!!しかしちょっとお高め
手頃なお値段で購入できるのはポリエチレン素材のクーラーボックス。ステンレスより保冷力は下がる
ハードクーラーよりも保冷力は落ちるが持ち運びしやすくて軽量!!
ジャグ
折りたたみ式やステンレスプラスチック製などがある。空のペットボトルでも代用可
タープ
日よけや多少の雨よけにもなるタープ。形も素材も色々ある
