長澤まさみ 主演、北斎の娘・葛飾応為を描いた映画『おーい、応為』場面写真が公開！

江戸時代の人気浮世絵師、葛飾北斎（かつしかほくさい）。その葛飾北斎の娘・葛飾応為（かつしかおうい）もまた天才的な画力を持つ浮世絵師でした。

そんな北斎の弟子であり娘でもある葛飾応為を描いた時代劇映画『おーい、応為』が、長澤まさみさん（応為役）主演で、2025年10月17日に公開されます。

このほど本作の場面写真が公開されました。

寝転びどこか一点を見つめる物憂げな雰囲気を放つ応為の姿は、見ているだけで吸い込まれそうになるような深い眼差しで、決して世間に媚びることなく自分の意志を大切に力強く生き抜いた彼女の信念や生きざまが感じられます。

そして、凄まじい集中力と迫力で絵を描き上げていく父であり絵師の葛飾北斎（永瀬正敏）。

北斎が90歳で亡くなるまで弟子として娘として、共に暮らし続けた稀代の絵師・葛飾応為。 自分の心に正直に情熱を燃やし続けた彼女が最後につかんだ幸せとはー。

葛飾応為の生涯に関しては、以前Japaaanで紹介していますので、映画の予習にどうぞ。

映画『おーい、応為』は2025年10月17日公開。

映画『おーい、応為』

写真：映画『おーい、応為』公式サイト、公式SNSより