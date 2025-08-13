¡ÖÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¼¡×Àï¸å80Ç¯ ¸¶Çú¤ÇÉã¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¸ì¤ëÊì¤Î¶ìÏ«¡¡¤½¤·¤ÆÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿ºÊ¤¿¤Á¤Î¶ìÆñ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÚÀï¸å80Ç¯¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Û
º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJNN¤¬¼èºà¤·¤¿¡È¸¶Çú¤ÇÉ×¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷ÀÃ£¡É
¹Åç¤Ë¡¢¸¶Çú¤Ç°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤ÎÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢Ìó70¿Í¤ÎºÊ¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿Â¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×µ¤¾æ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿Êì
¹Åç»Ô°Âº´Æî¶èÀîÆâ¤Ë½»¤à²£´ÝÀµµÁ¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¡£¸¶Çú¤ÇÉã¤ÎÀµÎ±¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£´ÝÀµµÁ¤µ¤ó
¡ÖÃæÅç¿·Ä®¡ÊÇú¿´ÃÏÉÕ¶á¡Ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¸¤ã¤¬¤Î¤¦¡£¤³¤ì¤Ï·úÊªÁÂ³«¤Ç¡¢²È¤ò¤á¤¤¤Ç¡Ê²õ¤·¤Æ¡Ë²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹¤¬¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¡£Ì¿Îá¤Ç¤¹¤è¡×
¹Åç¤Ç¤Ï¡¢¶õ½±¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤Î±ä¾Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢·úÊª¤ò²õ¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ö·úÊªÁÂ³«¡×¤Îºî¶È¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÇúÅê²¼ÅöÆü¤â¡¢Æ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î³ØÅÌ¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤ä¿¦¾ìÃ±°Ì¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¡×¤âÆ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÆâÂ¼¤ÎµÁÍ¦Ââ¤âÂ¼¤«¤é10¥¥íÎ¥¤ì¤¿Çú¿´ÃÏÉÕ¶á¤ÇÈïÇú¡£200¿Í¶á¤¯¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£´Ý¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡ËÀî¤Ë¤À¤¤¤ÖÆþ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¿å°û¤ß¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤«¡¢¤ä¤±¤É¤·¤ÆÇ®¤¤¤±¤¨Æþ¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Êì¡¦Ïª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀµÎ±¤µ¤ó¤òÃµ¤·¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°äÂÎ¤â¤ª¹ü¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶Çú¤Ë¤è¤ê¡¢ÀîÆâÂ¼¤Ç¤ÏÌó70¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤À¤Ã¤¿É×¤òË´¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Çú¤Ï°¦¤¹¤ë¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²£´Ý¤µ¤ó°ì²È¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²£´Ý¤µ¤ó
¡ÖÆ¦¤Ð¤Ã¤«¤ê¿æ¤¤¤Æ¿©¤¦¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Î¤¦¡¢½½Ê¬¤Ë¤Ï¿©¤¨¤ó¤è¤Î¤¦¡×
¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¯¡¢À¸³è¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¡¦Ïª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É¬»à¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£´Ý¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÊÆ¤äÇþ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡ËÌë9»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤ë¡£»Å»ö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤òÍÜ¤ï¤ó¤È¤¤¤±¤ó¤Î¤ó¤¸¤ã¤±¤¨¡×
Ïª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¤¾æ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²£´Ý¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÊì¡¦Ïª»Ò¤µ¤ó¤¬¡ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤¦¡£±¢¤Ç¤Ïµã¤¤è¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£É½¤Ë½Ð¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¡×
¡ÈÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¼¡É»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡Ä
40Ç¯Á°¡¢JNN¤¬¸¶Çú¤ÇÉ×¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷ÀÃ£¤ò¼èºà¤·¤¿±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢80ºÐ¤ÎÌçÁ°¥Ä¥ë¥è¤µ¤ó¡£É×¤ò²ÐÁò¤·¤¿µ²±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌçÁ°¥Ä¥ë¥è¤µ¤ó¡ÊÅö»þ80¡¦1985Ç¯ÊüÁ÷¡Ë
¡Ö»ä¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤«¤é¡¢1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5ÈÖÌÜ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Èá¤·¤ß¤Ë¤¯¤ì¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌçÁ°¥Ä¥ë¥è¤µ¤ó¡ÊÅö»þ80¡Ë
¡Öµ¤¤¬¤â¤Æ¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ó¤Ç¡Ê¶«¤ó¤Ç¡Ëµã¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤¤¤È¤Ïµ¤¤¬¤¹¤à¤Ç¤Î¤¦¡£Âç¤¤¤À¼¤À¤·¤Æµã¤±¤Ð¡×
24ºÐ¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿ÌîÂ¼¥Þ¥µ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ64¡Ë¡£Â¼¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÏÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌîÂ¼¥Þ¥µ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ64¡Ë
¡Ö¿²´Ö¤Ë¼ç¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï°ìÆü¥Þ¥á¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤¢¤ó¤¿¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Á¤¤¤È¤À¤±Æ¯¤¤¤Æ¡¢Â¹¤ä¤é¼ã¤¤¼Ô¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤ä¤é¤Ë¤ã¤È»×¤¦¤Æ¡×
É×¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢Ëè·î6Æü¤Î·îÌ¿Æü¤ËÃÏ°è¤Î¤ª»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëË¡Í×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÇúÅê²¼¤ÎÍâ·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ë¡Í×¤Ï¡¢80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢»°ÂåÌÜ¤Îºä»³¸ü¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢8·î6Æü¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Ë¤¢¤ëµÁÍ¦Ââ¤Î°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤ÇË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢80Ç¯Á°¤Îµ²±¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀîÆâ¤Î½»Ì±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ô¹Ô»û ½»¿¦ ºä»³¸ü¤µ¤ó¡Ê76¡Ë
¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¡ÊÅö»ö¼Ô¤¬¡ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤ì¤ò²¿¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Àï¸å80Ç¯¡£ÈïÇú¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤ÏÀï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡¢»äÃ£¤ÎÀ¤Âå¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£