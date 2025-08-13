◇MLB エンゼルス7×-6ドジャース(日本時間13日、エンゼル・スタジアム)

シーソーゲームの末、ドジャースが大谷翔平選手の古巣エンゼルスに敗れました。

初回、大谷選手に四球、ムーキー・ベッツ選手に死球で得点圏にランナーを置いたドジャースは1アウト1・3塁のチャンスでテオスカー・ヘルナンデス選手がレフトへタイムリーを放ち早速先制点を生み出しました。

しかしその裏、1アウト1・2塁から2者連続タイムリーを浴び逆転。さらにジョ・アデル選手のショートゴロの間に1点を追加されてしまいます。

2回のドジャースの攻撃でダルトン・ラッシング選手の2ランホームランですぐに同点に追いつき、序盤から得点の取り合いとなっていました。

3回4回に1点ずつエンゼルスに追加されると5回、ベッツ選手の安打からフレディ・フリーマン選手、T・ヘルナンデス選手がヒットで1点を返し、マックス・マンシー選手が四球を選ぶとたまらずエンゼルスは投手交代します。

継投したライアン・ゼファジャン投手が押し出し四球で試合は再び振り出しへと戻りました。

5-5で迎えた6回、先頭から2者連続ヒットで打席には大谷選手。カウント2-2からストレートを強打しましたが、打球はショート正面。飛び出していた2塁のミゲル・ロハス選手をアウトとすると、1塁に送球。急いで帰塁するダルトン・ラッシング選手もタッチアウトでトリプルプレーとなりました。

両者譲らず試合は9回、前打席ふがいない結果を残した大谷選手が先頭の打席に立ち、ライトスタンドへ4戦連発の43号の勝ち越し弾を放ちました。ここで試合は決したかと思いましたが、そのウラ、 アレックス・ベシア投手がヒットと四球でピンチを迎えると1 アウト満塁で犠牲フライで1点を返され同点に。

延長を迎えると、ノーアウト1・3塁でジョ・アデル選手がサヨナラタイムリーを決め、ドジャースはエンゼルスに2連敗を喫しました。裏でパドレスがジャイアンツに勝利したため、ナ・リーグ西地区で追いつかれてしまいました。