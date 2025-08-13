大阪・難波のホテル1階！ 開放的なカフェがリニューアル

どこもかしこもにぎやかな繁華街の中心に鎮座

難波の中心地に神々しく佇む、世界的建築家・隈研吾氏が手がけた「ホテルロイヤルクラシック大阪」の1階にそのお店はあります。

名前は「Tsuchi（つち）」。命が「土」から生まれる恵みによって支えられているということから、そう名付けられたのだそう。

元々はパスタなどを提供するカフェ&レストランとして営まれていたのだけど、今春よりオーストラリアのカフェカルチャーを取り入れたお店へとリニューアル。

そこで主役となったのがブランチなわけです。リニューアル前もよく訪れていたこともあって、当時を知っている分、この場所で朝の時間を楽しめることがすごく新鮮。

雑踏から逃れたいときにぴったりな全面ガラス張りのカフェ空間

この界隈ではなかなか珍しいテラス席も多数あり

都会のど真ん中にありながら、目一杯背伸びをしても余りあるほど天井が高い開放的な空間には、朝9時の開店とともにひっきりなしにお客さんがやってきます。

ダイレクトに目掛けてくる人もいれば、通りすがりにそのハイセンスな佇まいに惹かれてそのまま入店しちゃう人も多い様子。

平日でもあっという間に満席になっちゃうこともあるくらい大盛況なので、特に朝の来店は早めがベター。

立地上、海外からの旅行客が多いこともあり、自分が異国の地を旅しているかのような気分に浸ることができるのも、ここならではですね◎。



心が躍る豊富なブランチメニュー

ブランチプレートは全部で4種類 「ブランチプレート ソーセージ」1870円 ※スープ＆ドリンク付

ここのブランチは何せ種類が豊富。しかも開店から16時までオーダーできるのです。昼起きの人でもウェルカムという寛大さよ...！

メニューに迷ったときは、ブランチプレートがおすすめ。採れたてのみずみずしい野菜に卵、そして天然酵母で発酵させたがりがりとした食感のパン・サワードゥ。食べたいすべてが絶妙なバランスで添えられている

量感的にも朝と昼を兼用できちゃうくらいのボリュームなのが、これまたありがたい。

今回はプリっとした大ぶりの生ソーセージが添えてある一皿をいただいたのだけど、サーモンやグリルチキンをメインにしたプレートもあり。

さわやかな酸味が心地いい「トマトとマスカルポーネのオープンサンド」1760円 ※ドリンク付

ブランチの選択肢はプレートのほかにもあって、例えばこのオープンサンド。

サワードゥがすっかり見えなくなってしまうほど食材が重ねられているのだけど、決してサワードゥが小さいというわけではないのです。

梅黒酢を使用したドレッシングでマリネしたトマトとバジル、そしてスクランブルエッグがトッピングされていて、その量がそれだけてんこ盛りなのですよ...！

そのままかぶりつくと、トマトがぷちゅっと弾け、その酸味を卵がフワッと包み込んだあと、サワードゥに塗ってあるクリーミーなマスカルポーネの風味が広がり、さわやかな味わいに着地。

この一体感、たまりません。



デザートのおすすめはこれ！「ティラミスのフレンチトースト」1540円（ドリンクは100円引きでオーダー可）

ここまではブランチのご紹介だったけど、デザートも秀逸だからぜひとも共有させていただきたい。

自家製のミルク食パンで作るフレンチトーストがふわっ、とろっ、じゅわっの三拍子が揃っているのだけど、ここにマスカルポーネクリームやバニラアイスを合わせてティラミス仕立てにすることで、ひとくちで心が緩む甘い味わいに。

さらに、別添えされたエスプレッソシロップをかけることでほろ苦さが加わり、いよいよよだれが止まらない美味しさへとレベルアップ。

ブランチは絶品、デザートも絶品。

しかも、喧騒から解放されるなんて、なんという快楽。すてきな1日が始まる気しかしませんね...！



■Tsuchi（つち）

住所：大阪府大阪市中央区難波4-3-3 ホテルロイヤルクラシック大阪1F

電話番号：06-6641-2680

営業時間：9〜17時（フード16時LO／ドリンク16時30分LO）

定休日：不定休（施設に準ずる）



Text＆Photo：きょん。



