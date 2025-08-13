¡Ú²Æì¡¦¹ñºÝÄÌ¤ê¡Û¤È¤¥¤ë¤ó¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¡£¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Éå¤ò¿·´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢¡ÖÃÏÆ¦Æ²¡×¤Ø
²Æì½é¡ª ¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¹ñºÝÄÌ¤ê¤Î¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡×¤ÎÎ¢¼ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÃÏÆ¦Æ²¡Ê¤¸¤Þ¤á¤É¤¦¡Ë¡×¡£²Æì¸©»º¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMiyoshi Sour stand¡Ê¤ß¤è¤·¤µ¤ï¡¼¤¹¤¿¤ó¤É¡Ë¡×¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀçÂæ½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢Î¹¹Ô¤Ç²Æì¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¿©Æ²¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Éå¤Ë·Ú¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÖÃÏÆ¦Æ²¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÈÆ¦Éå¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÆ¦Éå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©´¶¤Ï¥¼¥ê¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥°¥ß¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤º¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¤±¤ì¤É¾¯¤·´Å¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬Æñ¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ÞÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀçÂæÈ¯¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡È¤º¤ó¤À¥·¥§¥¤¥¯¡É¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È»×¤¤¡Ö¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ß¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§¡×680±ß¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯5·î¤ËÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ï¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Æý¤È¥¢¥¤¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ß¥·¥§¥¤¥¯¡É¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»îºîÃÊ³¬¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Æý¤È¥¢¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Éå¤È¥¢¥¤¥¹¤ò¡ÈÊÌ¡¹¤Ë¡É¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ»î¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÀ®¸ù¡ª
»î¹Ôºø¸í¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ß¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î1¤Ä¤Î¤ß¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿©´¶¤â²¹ÅÙº¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¡Ö¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ß¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¿©´¶¤ä¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Éå¤ÎÌ£¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÃæ¿È¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¥¤ë¤ó¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Éå¤Ï¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ëºî¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÉß¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ä¹õÅü¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿´Å¿É¤Î¤ß¤¿¤é¤·¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤«¤éºî¤Ã¤¿Æ¦Æý¤ÈµíÆý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤«¤éºÆÅÙ¤ß¤¿¤é¤·¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ºÕ¤¤¤¿¤Á¤ó¤¹¤³¤¦¤ò»¶¤é¤»¤Ð¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ß¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
°ì¸ýÌÜ¤Ï¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ß¤¿¤é¤·¥·¥í¥Ã¥×¤È¡¢¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ß¡ÊÍî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¥³¥¯¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤Õ¤ï¤ó¤È¹á¤ë¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ß¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤â¤Õ¤ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤Á¤ó¤¹¤³¤¦¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ë¤È¤¥¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ßÆ¦Éå¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ë¸òº¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ó¤¹¤³¤¦¤ÏÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¹¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤â¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬»Ä¤ë·ø¤á¤Î¤Á¤ó¤¹¤³¤¦¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤à¥Ñ¥Õ¥§¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥¸¡¼¥Þ¡¼¥ß¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§°ìÂò¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¹100±ß¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢¥×¥é¥¹50±ß¤Ç¹õÅü¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ËºÇ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼ï¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤ÆÌý¤ÇÍÈ¤²¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¥«¥ê¥«¥ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Ã¡¢¥¶¥¯¥Ã¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤í¡¼¤ê¡£¤È¤¥¤ë¤ó¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤È°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¿·Á¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù»Ï¤á¤«¤éºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤È¡È³Ú¤·¤¤¡É¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÄÌ¤ê¤äÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¤ò»¶ºöÃæ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£ÃÏÆ¦Æ²¡Ê¤¸¤Þ¤á¤É¤¦¡Ë
½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¾¾Èø2-11-12¡ÊMiyoshi Sour stand¤Ë¤ÆÈÎÇä¡Ë
TEL¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§16¡Á22»þ
ÄêµÙÆü¡§¿å¡¢ÌÚÍË
Text¡§Text & Photo¡§´Ü¹¬»Ò¡Ê²ÆìÌ¤Íè´ë²è¡Ë
