ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ê¤ë¤«¡¡¡ÈÅÄÃæ¾Âç¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Î»È¤¤Êý¤ËÃíÌÜ¡É¡¡²òÀâ¡¦Ã«ÈË¸µ¿®¤Î¸«¤É¤³¤í¡Úµð¿Í¡¼ÃæÆü¡Û
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ÃæÆü¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÆü¤ÏÅÄÃæÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¤ò1ÈÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤²¬ÎÓÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæÅê¼êÁê¼ê¤ËÉüÄ´¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏÌøÍµÌéÅê¼ê¤Ç¤¹¡£µð¿ÍÀï¤À¤±¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢6Ï¢ÇÔÃæ¤È¾¯¤··Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇòÀ±¤¬¤Ä¤±¤Ð2022Ç¯8·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²òÀâ¤ÏÃ«ÈË¸µ¿®¤µ¤ó¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ÕÀè¤è¤ê¤â¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Á°²ó¡¢ÀÐÀî¡Ê²íµ¬¡Ë¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ¡¢ÊÑ²½µå¼çÂÎ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Î»È¤¤¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÆü¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£