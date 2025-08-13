¤ä¤¹»Ò¤Î¡È¥¥ã¥éÊÑ¡É¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â¡ÄÌÂºÌÉþ¤È¡Ö¤Ï¤¤¡Á¡×Éõ°õ¡¢¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ÎÎã¤È¤Ï
¡¡8·î12Æü¡¢¤ä¤¹»Ò¤Î¡ÈÅâÆÍ¤Ê¥¥ã¥éÊÑ¡ÉÊóÆ»¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ±Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É/Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºÝ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤³¤ÎÁ°¡¢¥í¥±¤Ç¡È¤Ï¤¤¡Á¡É¤ò¸À¤¤Ëº¤ì¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ú¤Ç¡È¤Ï¤¤¡Á¡É¤¬½Ð¤¿»þ¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¸À¤ï¤Ê¤¤ã¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¸À¤¤Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢ÌÂºÌ¤âÃå¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥éÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡2021Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼ã¼ê¥Í¥¿¸«¤»´ë²è¡Ø¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¥Í¥¿¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿»þ¤«¤éÌÂºÌÉþ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤ä¤¹»Ò¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤ë¼ï¤ÎÉõ°õÀë¸À¤Ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÏÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÂºÌÉþ¤Ï¼«±ÒÂâ½Ð¿È¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¥ã¥é¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤òÃ¦¤¤¤Ç¤Î¥í¥±·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥¥ã¥é³ÎÎ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÌÂºÌÉþ¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ë¤Ï°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä·Ý¿Í¤âÂ¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¸µ¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î½÷·Ý¿Í¡¦CRAZY COCO¤ÏÀ©Éþ»Ñ¤¬ÄêÈÖ¤À¤¬¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï¤½¤ó¤ÊÀµ¼°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¼Î¤Æ¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃÎÌ¾ÅÙÈ´·²¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌÂºÌÉþ¤òÃå¤Ê¤¯¤Æ¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ½ÊÌ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«±ÒÂâ½Ð¿È¤Î¸ª½ñ¤¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ËÅù¤·¤¤¡£Æ±¤¸·Ý¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾Ð¤¤¤ÎÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·è¤áÂæ»ì¡Ö¤Ï¤¤¡Á¡×¤â¡¢Èà½÷¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤ë´°Á´¹ÎÄê¥¥ã¥é¤Î¤¿¤á¤Î¥¥é¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£ÌÂºÌÉþ¥¥ã¥é¤ò´°Á´¤Ë¾Ã¤·µî¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆX¾å¤Ç¤Ï¡¢º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ô¤ä¤¹»Ò¡¢¥¥ã¥éÊÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÁ°¤Ê¤ó¤«¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÈÖÁÈ²ó¤·¤Æ¤¿¤±¤É°ãÏÂ´¶¤·¤«Ìµ¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥éÊÑ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥È¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£°ì¤Ä¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà¤é¤ÎÆÍÇË¸ý¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¤µ¤ó¤Ï¶¸¸À»Õ¡¦ÏÂÀô¸µ×½¤µ¤ó¤ò¡¢¤Þ¤¿¾¾Èø½Ù¤µ¤ó¤ÏIKKO¤µ¤ó¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ÚÎï¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¡Ø¤É¤ó¤À¤±¡Á¡ª¡Ù¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÁÇ¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¤Ç¾Ð¤¤¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥é¤«¤é¤ÎÃ¦Èé¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¡Ø¤É¤ó¤À¤±¡Á¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»äÉþ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½ù¡¹¤ËËÜÍè¤Î»Ñ¤Ø°Ü¹Ô¡£¤½¤Î¸å¤â¥â¥Î¥Þ¥Í½Ð±é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¥ã¥é¤Ê¤·¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¡Ù¤³¤È¤¬¼¡Âè¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¤òµÞ¤ËÉõ°õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤¬¼«Á³¤Ë¡ÈÁÇ¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦½ù¡¹¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬À®¸ù¤·¤¿Èë·í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡µÞ¤Ê¥¥ã¥éÊÑ¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤¹¤ä¤¹»Ò¡£¤½¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤ä¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£