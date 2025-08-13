日焼け対策もスタイルも両立！【ロキシー】の長袖ラッシュガードがAmazonで販売中！
水辺も街もこれ一枚！【ロキシー】のヴィンテージ風ラッシュガードがAmazonで販売中！
ムラ感のあるヴィンテージ風加工を施した、ナイロン素材のラッシュガードTシャツ。肌触りの良い生地で、涼しくサラリと着られるのが特徴。落ち感があり、被るときにもするんとスムーズに着られます。グラフィックTシャツ感覚でデイリーにも使用できるアイテムです。水陸両用、UVカット、速乾、塩素対応。
水陸両用の仕様で、サーフィンや海辺のアクティビティはもちろん、タウンユースにもなじむ一着に仕上がっている。
ムラ感のあるヴィンテージ加工を施したナイロン素材で、こなれ感のある着こなしが叶うデザインとなっている。
肌に優しいソフトな質感と涼しげな着心地が特徴で、夏の紫外線対策にも適した機能的な長袖トップスとなっている。
落ち感のあるシルエットとグラフィックTシャツ風の見た目で、ラッシュガードながらカジュアルコーデにも合わせやすい。
