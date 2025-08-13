ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

水辺も街もこれ一枚！【ロキシー】のヴィンテージ風ラッシュガードがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


ムラ感のあるヴィンテージ風加工を施した、ナイロン素材のラッシュガードTシャツ。肌触りの良い生地で、涼しくサラリと着られるのが特徴。落ち感があり、被るときにもするんとスムーズに着られます。グラフィックTシャツ感覚でデイリーにも使用できるアイテムです。水陸両用、UVカット、速乾、塩素対応。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


水陸両用の仕様で、サーフィンや海辺のアクティビティはもちろん、タウンユースにもなじむ一着に仕上がっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


ムラ感のあるヴィンテージ加工を施したナイロン素材で、こなれ感のある着こなしが叶うデザインとなっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


肌に優しいソフトな質感と涼しげな着心地が特徴で、夏の紫外線対策にも適した機能的な長袖トップスとなっている。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


落ち感のあるシルエットとグラフィックTシャツ風の見た目で、ラッシュガードながらカジュアルコーデにも合わせやすい。