レアルが公式声明…ビジャレアルvsバルサの米国開催に反対「競争バランスを変え、不当な優位性を与える」
レアル・マドリーは12日、ラ・リーガ第17節のビジャレアル対バルセロナをアメリカで開催するという提案に対し、断固拒否する声明を発表した。
レアルは、これが事前の協議なしに行われ、ホーム&アウェー形式を定めた地域相互主義の原則に反するだけでなく、競技の公平性を損ない、特定のクラブに不当な優位を与えると指摘している。
さらに、公式戦は全チームに対して同一条件で行われるべきであり、今回のような一方的な変更は大会の正当性を傷つけ、スポーツ外の利益に基づく前例を作る恐れがあると警告。提案が実現すれば、サッカー界全体に深刻な影響を与えると強調した。
クラブはすでに3つの行動を開始。「FIFAに対して全クラブの事前同意なしに試合を認可しないよう要請」「UEFAに対してRFEFの要請撤回を促し、国内試合の国外開催禁止基準の再確認を要請」「高等スポーツ評議会に対し、全会一致の同意なしに行政許可を与えないよう要請」としている。
声明の最後には「公式競技の公正性と適正な運営を保証する国内および国際ルールを尊重するという約束を再確認し、すべての管轄機関に対しその遵守のために全力を尽くします」と表明した。
以下、声明全文
レアル・マドリードC. F.はソシオ、サポーター、サッカーファン全体に対しスペイン1部リーグ17節のビジャレアルC. F.対 F. C. バルセロナがスペイン国外で行われるという提案を断固拒否する意思を表明します。
この措置は大会に参加するクラブに事前通知や協議を行わずに実施されており、2ラウンド制のリーグ戦(1試合はホームで、もう1試合は相手チームのホームで行われる)を規定する地域相互主義の基本原則に違反しており、競争のバランスを変え、申請クラブに不当なスポーツ上の優位性を与えることになります。
大会の公平性が保たれるためには全ての試合が全てのチームにとって同一の条件で行われることが必要です。この制度を一方的に変更することは出場チーム間の平等性を侵害して結果の正当性を損なうだけでなく、スポーツ本来の利益以外の利益に基づく例外を認めるという、受け入れ難い前例を作ることになり、スポーツの公正性に明らかに影響を与え、大会の腐敗を招くリスクがあります。この提案が実現すれば、影響は極めて深刻でありサッカー界の今後を大きく変えるものになるでしょう。
いずれにせよこのような変更は公式大会の組織を規定する国内および国際規則を厳守することに加え、大会に参加するすべてのクラブの明示的かつ全会一致の同意を得る必要があります。
この原則を守るため、レアル・マドリードはすでに3つの具体的な行動を起こしています。
1. 国際サッカー規則の保証人であるFIFAに対し、大会に参加する全クラブの事前の同意なしに試合を認可しないよう要請する
2. 欧州の競技の公正性とFIFAとの規則の整合性の保証人であるUEFAに対し、RFEFに要請を撤回または拒否するよう強く求め、正当と認められる例外的な状況を除き、国内競技の公式試合を国外で開催することを禁じる2018年に確立された基準を再確認するよう要請する。ただし今回の場合は例外的な状況は適用されない
3. 高等スポーツ評議会(CSD)に対し、全会一致の同意なしに必要な行政許可を与えないよう要請する
レアル・マドリードは公式競技の公正性と適正な運営を保証する国内および国際ルールを尊重するという約束を再確認し、すべての管轄機関に対しその遵守のために全力を尽くします。
