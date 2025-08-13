´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬º£·î23Æü¤«¤éË¬Æü ÀÐÇËÁíÍý¤È²ñÃÌ ¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×Âè1ÃÆ ¡ÖÆü´Ú¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þÅª¶¨ÎÏ¤ÎÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¤ë¡×
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬º£·î23Æü¤«¤éÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î23Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤ÇÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï6·î¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎË¬Æü¤Ï¼óÇ¾¤¬Áê¸ß¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¤ÏÆü´Ú¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ÎÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¸ò¤¨¤¿3¤«¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤äÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ°ÂÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÚºßÃæ¤Ë¤ÏÈÕ¤µ¤ó²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤ÏË¬Æü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÎ¾¼óÇ¾¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Êå«¤È¿®Íê´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
