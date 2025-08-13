【映像】赤と青の炎が同時に…落雷の瞬間に変圧器が爆発　暴風で刑務所の屋根が吹き飛ぶ　洪水で街中に水が　アメリカ

アメリカ・サウスカロライナ州で走行中に目撃されたのは、雨の降る高速道路に放たれた閃光…落雷の瞬間です。

稲妻が光ると同時に赤い炎が十数メートルの高さまで上がり、黒煙が広がっています。

さらに、雷が落ちた瞬間、向かい側の道路には青い光が。

落雷の影響で、少し離れた場所に設置された変圧器が爆発したのです。

激しい光を放ち、前を走るトラックに向かって火の粉が飛び散っています。

地元メディアによりますと、この落雷の影響により広い範囲で停電が発生。

けが人はいませんでしたが、周辺の7つの交差点で信号機が使用できなくなり、復旧まで約3時間かかりました。

一方、ネブラスカ州では夜明け前の刑務所が暴風に見舞われ、屋根が吹き飛ばされる様子がカメラに記録されていました。

バラバラと地面をたたきつける無数の破片。

当時、風速40メートル以上の猛烈な風が吹き荒れたといいます。

風でグラグラ揺れる別の防犯カメラには、屋根が丸ごと飛ばされる瞬間も捉えられています。

一夜明け、風が収まると、刑務所は有刺鉄線のフェンスがなぎ倒され、広範囲に崩れた破片が散らばっていました。

刑務所によりますと、当時、壊れた収容棟には387人の受刑者がいたといいますが、全員が避難し、けが人はいなかったということです。

また、ウィスコンシン州では大雨による洪水被害が発生。

川の水位が上がり、今にも橋をのみ込もうとする濁流。

川が氾濫し、街中に水が押し寄せているところもありました。

メジャーリーグ・ブルワーズのホームスタジアム前の道路には水没した車が立ち往生していて、辺りは漏れ出したとみられるオイルで水が変色していました。

この日は、屋根を閉じて試合が行われました。

洪水による被害で消防には600件以上の通報が入り、地元メディアは「暴風雨が歴史的な雨をもたらした」と伝えました。