¡È1È¯¤ÎÇúÃÆ¤¬Ì´¤äÌ¤ÍèÃ¥¤Ã¤¿¡É¹Åç¸¶ÇúÈïÇú¼Ô¤¬ÂÎ¸³¸ì¤ë¡¡³«Àï¡¦½ªÀï¤Î¾ì ¥Ï¥ï¥¤¿¿¼îÏÑ¡¦Àï´Ï¥ß¥º¡¼¥êµÇ°´Û¤Ç¡Ö¿Í¼ï¤ä¹ñ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â³§¤¬ÀïÁè¤Ê¤¯¤¹ÊýË¡¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤¢¤ëÆüÊÆ³«Àï¤È½ªÀï¤Î2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¾ì½ê¤Ç¡¢¹Åç¸¶Çú¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬½é¤á¤Æ¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈïÇú¼Ô¤¬º£¡¢À¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
1941Ç¯¡¢µìÆüËÜ·³¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ë´ñ½±¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¿¿¼îÏÑ¤Ë¤Ï·âÄÀ¤µ¤ì¤¿Àï´Ï¤¬º£¤â³¤¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤°Â¦¤Ë·¸Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àï´Ï¥ß¥º¡¼¥ê¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ë¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿Íâ·î¡¢¤³¤ÎÀï´Ï¥ß¥º¡¼¥ê¤Î¹ÃÈÄ¤Î¾å¤ÇÆüËÜ¤Ï¹ßÉúÊ¸½ñ¤ËÄ´°õ¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÏÀµ¼°¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀï´Ï¥ß¥º¡¼¥êµÇ°´Û¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤«¤é¸¶Çú¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Èï³²¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¤ë¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó
¡Ö·³´Ï¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¿¿¼îÏÑ¤Ï¡×
12ºÐ¤Î»þ¤Ë¹Åç¤ÇÈïÇú¤·¤¿³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¡£¹ÃÈÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÇ°¼°Åµ¤ÇÈïÇúÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹Åç¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Çú¤ÇÎ¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿³Þ²¬¤µ¤ó¡£Çú¿´ÃÏ¤«¤é¤ª¤è¤½1¥¥í¤Î¾ì½ê¤ÇÈïÇú¤·¤¿Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó
¡Ö²Ù¼Ö¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÀ¸¤¤¿¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£´é¤ÏÂç¤¤¯¼ð¤ì¡¢ÌÜ¤Ï¸«³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¿°¤ÏÈ¿¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Ò¤Ó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤Î2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÈïÇú¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó
¡Ö°ìÈ¯¤ÎÇúÃÆ¤¬Ì´¤ä´õË¾¡¢Ì¤Íè¤òÌ¿¤È°ì½ï¤ËÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼Â¤Ë40Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë³Þ²¬¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ËÎÞ¤°¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²Îó¼Ô
¡ÖÅê²¼¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ËÊ¼´ï¤ÏÇÑÀä¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â³¤³°¤ÇÈïÇú¾Ú¸À¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Þ²¬¤µ¤ó¡£¿Í¡¹¤Ë¤ÏÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤Æ¡×¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó
¡Ö¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Ê¤¯¤¹ÊýË¡¤ò³§¤¬¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿Í¼ï¤ä¹ñ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
º£¤âÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÁè¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢³Þ²¬¤µ¤ó¤¬¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤ËË¾¤à¤³¤È¤Ï¡£
³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó
¡ÖÌÜ³Ð¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
