通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７％台半ばに低下、年初来の最低水準 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７％台半ばに低下、年初来の最低水準

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７％台半ばに低下、年初来の最低水準

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.59 7.15 6.59 6.59

1MO 8.74 7.50 7.21 6.88

3MO 9.44 7.45 8.09 7.19

6MO 9.50 7.37 8.50 7.35

9MO 9.56 7.37 8.74 7.55

1YR 9.63 7.41 8.96 7.71





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.99 7.44 7.33

1MO 7.87 8.20 7.77

3MO 8.86 8.75 7.93

6MO 9.24 8.97 7.98

9MO 9.60 9.22 8.03

1YR 9.75 9.46 8.10

東京時間16:31現在 参考値



ドル円１週間は７．５９％に低下している。１カ月８．７４％から１年９．６３％に至る各期間の水準を下回っている。１週間の水準は昨日の米ＣＰＩ発表後に７．３９５％まで一時低下、年初来の最低水準をつけた。足元も再び最低水準を試す動きがみられている。市場では９月の米利下げをほぼ完全に織り込んでおり、ノイズが低下したことが短期ボラティリティーにも反映されているようだ。

外部サイト