ドル売り広がる、ドル円は一時１４７．４０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル売りが広がっている。昨日の米ＣＰＩでは総合前年比が＋２．７％と市場予想ほどは伸びず、ＦＲＢの９月利下げ観測に変化が見られなかったことが背景。コア前年比が＋３．１％と上昇したが、市場の見方には影響しなかった。



ドル円相場は東京午前に148.17付近まで買われたあとは、上値が重くなっている。５年債入札の不調が円買いを誘う面があった。ロンドン朝方には147円台に突入し、足元では安値を147.40レベルに更新している。



ユーロドルなどドルストレートはロンドン時間に入ってからドル安方向に動意付いている。米１０年債利回りは４．３０％付近から４．２６％付近に低下しており、ドル売り圧力が広がっている。ユーロドルは1.1718レベル、ポンドドルは1.3559レベル、豪ドル/ドルは0.6555レベルまで本日の高値を伸ばした。



USD/JPY 147.42 EUR/USD 1.1714 GBP/USD 1.3551 AUD/USD 0.6553

