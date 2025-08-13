¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É19.2ÉÃ¸«¤»¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬½é¤á¤ÆÉ´¾ò°Ñ¤Ë½ÐÀÊ¡ÖÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡Ä¡ÊÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô¡Ë
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÐÆ¬¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¡£½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¤Î¸ý¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢13Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÆ±ÀÊ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÎÉ¿´¤Ë½¾¤Ã¤Æ²¿»ö¤â±£¤µ¤º¡¢²¿»ö¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡ÖµÄÄ¹ÉûµÄÄ¹¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤¿¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ÏËÜÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£YES¤«NO¤Ç¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬6·î28Æü¤ËÂç³Ø¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Ë»ä¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¤½¤·¤Æ½üÀÒ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¾Ú¿Í¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿ÒÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÅª³Î¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÅúÊÛ¤Ë°Ñ°÷Ä¹¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤ÎËÜÊª¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¡ÈÊÌ¤Î¿Í¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Âå¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·³ØÉô¤â°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤âº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ê»ÔÄ¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¤¤¤¤¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìó2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¾Ú¿Í¿ÒÌä¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëµ¿Ìä¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É
ÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¤È»Ô¤Î¹Êó»ï¤ËµºÜ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö½üÀÒ¡×¤À¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡£
ÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö½üÀÒ¡×¤¬È½ÌÀ¤¹¤ëÁ°¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¡ÖÂ´¶È¤·¤¿¾Úµò¡×¤È¤·¤Æ»Ô¤Î¹Êó»ï¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ä»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¤Ñ¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°ÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦1²ó³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÄ¤¸¤Æ¡¢¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼ê¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç ¹°Æ» µÄÄ¹¡Ë
¡Ö½üÀÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡ÉÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ïµ¶Êª¡É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¸«¤»¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤Ï¡¢¡Öµ¶Êª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈµÄÄ¹¤¬»ØÅ¦¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç ¹°Æ» µÄÄ¹¡Ë
¡Ö¼¿¦´«¹ð¤Î·èµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÎ·è¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¡Êµó¼ê¡Ë¡ÖÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤¹¡×
7·î7Æü¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¼¿¦´«¹ð·èµÄ°Æ¡×¤Î¤Û¤«³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¡×¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î4Æü¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿1²óÌÜ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤Î¹Êó»ï¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿´ë²èÉôÄ¹¤ÈÈë½ñ¹Êó²ÝÄ¹¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¡¢»ÔÄ¹¤«¤éÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö»ÔÄ¹¤Ï¹Êó»ï¤Ë¡ÉÂç³ØÂ´¶È¡É¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÄó½Ð´ü¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²óÅú½ñ¤ÎÊýÄó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç ¹°Æ» µÄÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤Ç²ñ¸«¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç ¹°Æ» µÄÄ¹¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²óÅú½ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÃæ¿È¤ÎÊý¤ò¤Þ¤º¤´³ÎÇ§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÄó½Ð¤òµñÈÝ¡£Â³¤¤¤Æ¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÆ¬¤òÍ×ÀÁ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç ¹°Æ» µÄÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤¢¤·¤¿¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç ¹°Æ» µÄÄ¹¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Ð¤ë¤«¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»ÔÄ¹¤¬¼êÅÏ¤·¤¿¡Ö²óÅú½ñ¡×¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È½ÐÆ¬µñÈÝ¡É¡£
¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï7·î29Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿4²óÌÜ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡ÖÂ´¶È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤ó¤À¤è¤Í¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤«¤é¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¿Í¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¡£Åö»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ»ÔÄ¹¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÆ¬¤òÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËºÆÅÙÍ×ÀÁ¡£ºÆ¤Óµñ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
13ÆüÄ«¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£½ÐÀÊ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤º¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀµ¤¹¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö·ÈÂÓ¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅÐÄ£¤Ç¤¹¡£¡Ä½ÐÆ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«
¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ä¡×
ÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ºÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ÔÄ¹¼¼¤ØÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬½ÐÆ¬¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡Û
¢£µÄÄ¹¤é¤Ë¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤·¤¿¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë½ñÎà¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ―
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡Ö¼«¿È¤ÎºÇ½ª³ØÎò¤ÏÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤¬½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êÂ´¶È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î28ÆüÂç³Ø¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡ÖÂç³Ø¤Ç½üÀÒ¤ÈÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤ÎÅúÊÛ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï6·î28Æü¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÈÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏËÜÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¥¤¥¨¥¹¤«¥Îー¤«¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢6·î28Æü¤ËÂç³Ø¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë»ä¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢¤½¤·¤Æ½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¾Ú¿Í¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿ÒÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÅª³Î¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢£»ÔµÄ¤«¤éÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¡ÈÊÌ¤Î¿Í¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿È¿±þー
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ç¯Âå¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·³ØÉô¤â°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤âº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ê»ÔÄ¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¤¤¤¤¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¤Ê¤¼¾å¿½½ñ¤òÃÏ¸¡¤ËÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«―
7·î7Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÎÄ´ºº¤Ê¤ÉÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ë¾å¿½¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬¡Ä¡£
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡Ö¾å¿½½ñ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ò¤Ê¤¼¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö°Ñ°÷Ä¹¡£Êä½õ¿Í¤Î½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²óÅú¤È¤·¤Æ¤Ï¾õ¶·¤¬¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÊÛ¸î¿Í¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«·è¤á¤ë¤Î¤Ç¡×
¢£¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¡Ö¥Á¥é¸«¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀー
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡Ö¥Á¥é¸«¤»¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂÖÅÙ¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©µÄÄ¹¡¢ÉûµÄÄ¹¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄó¼¨¤·¤ÆÌó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¿Í¤Î¾Ú¸ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æー
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡Ö²áµî¤ËÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤¬Â´¶È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï6·î28Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë»ä¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¾Ú¸À¤Ë²¿¤Îº¬µò¤â¾Úµò¤â¤Ê¤¯»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È»ÔÄ¹¤ÎÆ±µéÀ¸¡É¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÅê½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æー
Åê½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÅÄµ×ÊÝ¤À¤±¤¬Â´¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡¢¤ªÍ·¤Ó¤ÇÂ´¶È¾Ú½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤¬°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¡¢Í¾¶½¤È¤·¤ÆÂ´¶È¾Ú½ñ¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¤È¤Í¾¶½¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¤½¤Î¸å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤êÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ
¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤Ç¤¢¤êÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¿Í¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡È¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡É¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Ï¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â´¶È¤·¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë³ÎÇ§¤·¡Ö¤ªÍ·¤Ó¤ÇÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2»þ´Ö15Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¾Ú¿Í¿ÒÌä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼ÁÌä¤ÈÅú¤¨¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É19.2ÉÃµÄÄ¹¤Ë¸«¤»¤¿―
½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤ò19.2ÉÃµÄÄ¹¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¢²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¿²»¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë»þ´Ö¤ò·×¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï19.2ÉÃÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Á¥é¸«¤»¤Ç¤Ñ¤¿¤Ñ¤¿ÊÄ¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³
¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ÎµÏ¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£19.2ÉÃÄó¼¨¤·¤¿¸å¤Ë¡¢µÄÄ¹¤«¤é¤Ï¡È¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤¼Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Öº£¸å¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤¬¶â¸Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÊý¿Ë¤¬»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤«¤Í¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤³¤³¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤Î¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡ÈÉ¬¤º½Ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¡È¤¤¤Ä½Ð¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤¬¶â¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ï¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ò´Þ¤á¤Æ²¿ÅÙ¤â¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Äó½Ð¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¿²ó¤â½ñÌÌ¤ÇÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¼¨¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×