池袋で爆笑体験！117のクリエイターが集まる「10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会」をレポ
ロバート・秋山さんが架空のクリエイターに扮し、それぞれの分野での人生や仕事を語るシリーズ「クリエイターズ・ファイル」をご存じですか？
その10周年を記念した、エンタメ性あふれる体感型展覧会が、2025年8月8日（金）から東京・池袋でスタートしました。
秋山さん演じる117人のキャラクターに囲まれるイベント。フォトスポットやユニークな仕掛け、限定グッズまで、見どころをたっぷりレポートします。
「ロバート 秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会 in 池袋」／池袋PARCO
8月8日（金）より、東京・池袋のPARCO7階「PARCO FACTORY」でスタートした「ロバート 秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会 in 池袋」。
会場を出るころには、“胸やけ”してしまうほど、秋山さん扮するクリエイターの魅力がぎっしりと詰まった、唯一無二のユニークな展覧会です。
まず迎えてくれるのは、「クリエイターズ・ファイル」に登場した117人の全クリエイターが勢揃いするお部屋。
秋山さんによる架空のキャラクターたちが一堂に揃う空間に、思わず圧倒されてしまいますよ。
たとえば、女子プロサーファーでカリスマモデルのテトラさんや、
TORIMAKIサービスの白木善次郎さんなど、クリエイターひとり一人にフォーカスした展示が続々と登場します。
ジュエリーブランド「Almhark（アルミハーク）」代表、SATORU IWABUCHIさんのコーナーには、アルミホイルで作られたジュエリーも。
ロバート・秋山さんの世界観に引き込まれる！体験型展示
「ロバート 秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会 in 池袋」は、アトラクションのような要素や仕掛けが、いたるところに散りばめられています。
写真は、カンペリーザホテルのディナーショーをイメージしたお部屋。
タートル航空（TAL）代表取締役社長の橋的勝二さんによる講演会や、グランデ歌手のジョルナン・ラマさんのパフォーマンスなど、豪華なショーを体感できるんです。
数々の著名人を魅了した伝説のママ・矢崎すず子さんが営むナイトプレイス「ドイド」も再現。
壁に著名人のサインが飾られていたり、テーブルにメモが置いてあったりと、リアルな仕上がりで、思わずその世界観に吸い込まれてしまいます。
すず子ママとのデュエットにも挑戦してみて。
ボタンを押したり、電話を取ったりすると、音声が流れる仕掛けもありますよ。
面白い写真が撮れるフォトスポットがたくさん
充実のフォトスポットもチェックしましょう。
現代アーティストの村上隆さんと、秋山さんが演じる過去アーティスト村上隆二さんと、お揃いの被り物をかぶって写真が撮れちゃいます。
頬を黒塗りにしたキャラクターが印象的な、スーパーモデルアルセーヌ・ダルタニアンさんや、
鳥取私立桜ヶ丘中学校 応援部の部長、ぼっちん君と並んで撮影できるパネルも。
さらに、女詐欺師・押上希江さんの横に立ち、目元を黒で隠された「関係者」風の写真が撮れるユニークなスポットもありますよ。
ぜひお気に入りの1枚を撮ってみてくださいね。
公式グッズの新商品もあるよ
さらにグッズ展開も豊富。
展覧会を訪れた記念に、展覧会のキービジュアルがデザインされた、クリアファイル（500円）をゲットするのはいかが？
キャラクターが施されたものを含め、20種類以上ありましたよ。
会場限定の特典シール付き、2026年のカレンダー（1760円）も必見。
トータル・ファッション・アドバイザーのYOKO FUCHIGAMIさんをはじめ、矢崎すず子さん、杉尾モナハ美也子さんなどがラインナップするマスコット（1650円〜）など、クリエイターズ・ファイル公式グッズの新商品も盛りだくさんです。
野良サウナ愛好家のサウナ田ヒロユキがテーマのグッズも。
サウナハット（2200円）やサウナタオル（2800円）など、サウナに関するグッズのほか、サンダル、タオル、バスマットなどもユニークなので、ぜひチェックしてみて。
入場特典のシールもゲットしちゃお！
今回ご紹介した、「ロバート 秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会 in 池袋」は、いかがでしたか？
入場者特典として貰える「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイルシール（全6種・ランダム）」も必見です。
さらに、PARCOメンバーズの会員限定で「展示会ロゴステッカー」のプレゼントも。
ぜひこちらもゲットしてくださいね！
「ロバート 秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会 in 池袋」概要
場所：PARCO FACTORY（東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館7F）
期間：2025年8月8日（金）〜9月1日（月）
休館日：会期中無休
時間：11:00〜21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場
入場料：一般 1200円／中高生 1000円／小学生 700円／未就学児 無料
公式サイト：https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/
