19歳になったトム・クルーズの娘スリ、珍しく母ケイティ・ホームズの撮影現場で目撃される
トム・クルーズと元妻ケイティ・ホームズの一人娘スリ・クルーズが、ニューヨークで新作映画を撮影中の母ケイティと、珍しくツーショットをキャッチされた。
【写真】19歳になったスリの最新姿 母ケイティの撮影現場を訪問
現在19歳のスリは、昨年秋からペンシルバニア州ピッツバーグにある名門カーネギーメロン大学に進学。長く暮らしたニューヨークを離れ、学生寮に入ったと報じられているが、夏休みを利用し、ケイティが監督を務める新作映画『Happy Hours（原題）』の撮影現場を訪れたようだ。
スリはこの日、白いキャミソールにカーキのカーゴパンツを合わせ、茶色いベルトと赤いスニーカーをコーデ。ブラウンの髪の毛はナチュラルにおろし、メイクもしていなかった様子。ケイティは、サイケデリックなマルチカラーのワンピースにライトブルーのパンツを合わせ、髪の毛はルーズなお団子に。台本のような白い紙を手にしていた。
スリは昨年6月、アル・パチーノやライザ・ミネリ、ジェニファー・アニストン、エイドリアン・ブロディ、ティモシー・シャラメらを輩出したことで知られるニューヨークの名門芸術高校ラガーディア高校を卒業。式典のパンフレットには、「スリ・ノエル」と書かれており、父のクルーズ姓を名乗っていないことが明らかになった。
なお、成人したことを受け、トムの信託財産を受け取り、億万長者になったのでは？との噂もあったが、ケイティはこれを自身のSNSできっぱり否定。その上で「今の世の中、私の子どもをターゲットにして欲しくない。危険だから」と綴っていた。
