ジェニファー・アニストン、元夫ブラッド・ピットとの離婚について珍しくコメント
ドラマ『フレンズ』や『ザ・モーニングショー』などで知られるジェニファー・アニストンが、元夫ブラッド・ピットとの離婚について、珍しく語った。
【写真】ジェニファー、56歳の誕生日に幼い頃のキュートな写真公開
この度ジェニファーが、米Vanity Fair誌の9月号の特集記事に登場。2005年、ブラッドと破局後初めてのインタビューとして受けた同紙の記事を振り返り、「あの記事はずっと読んでいません。インタビューを受けたことは覚えています。衝撃的だったし、それに脆くなっていた時期だったから。回顧録に書くべき出来事だった」と語った。
「あんなことが起きたのは残念だったけれど、だけど起きてしまった」と述べ、「自分で立ち上がり、歩き続けるんだ」と当時自分に言い聞かせていたと振り返る。離婚に加え、メディアから注目を受けたことも辛かったようだ。「影響を受けないほど強くはなかった。人はそう思っていないけれど、私達も人間。『そういう契約なんだから受け入れろ』と言われるけれど、そんな契約はしていない」と辛い胸の内を明かした。
また、YouTubeで公開された同誌のビデオインタビューでは、2006年に公開されたロマコメ『ハニーVS.ダーリン 2年目の駆け引き』を振り返り、「離婚の直後だったと思う。きっと誰も覚えていないと思うけれど、ちょっとした破局を経験したばかりだった」とコメント。「離婚直後に得たカタルシスのような作品だった。私にオファーをするとき、制作側は少し緊張したみたい。『（私生活で離婚したばかりの彼女に離婚コメディをオファーするなんて）無神経かな？ 不適切かな？』と思ったらしいけど、私は『なんてすばらしい機会なんだ』と思った。人として、感情面でプラスになると分かっていた」と語っている。
ジェニファーとブラッドは、1994年にそれぞれのマネージャーを通じて紹介され、1998年から交際をスタート。2000年7月に盛大な結婚式を挙げたが、2005年に破局が明らかになった。その後ブラッドは、『Mr. ＆ Mrs. スミス』で共演したアンジェリーナ・ジョリーと交際し、2014年に結婚するも、2019年に破局。今も資産を巡って係争中だが、一般女性のイネス・デ・ラモンとの交際が伝えられる。一方ジェニファーは、ジャスティン・セローとの結婚・離婚を経て、最近は催眠療法士のジム・カーティスとの交際が報じられた。
なおジェニファーは、ブラッドの元婚約者であるグウィネス・パルトロウと親しく、今やブラッドのプライベートについてゴシップする仲だそう。
