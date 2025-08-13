timelesz・松島聡、トム・フェルトンとの再会に感激 サプライズプレゼントに腰抜かす
timeleszの松島聡と俳優のトム・フェルトンが13日、都内で行われた「ハリー・ポッター ショップ 原宿」オープン記念イベントに出席。松島が大ファンのトムとの再会を喜んだ。
【写真】憧れのトム・フェルトンとバタービールで乾杯！ 笑顔を見せる松島聡
8月14日にオープンする「ハリー・ポッター ショップ 原宿」は、ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる、魔法動物たちが暮らす神秘の森「禁じられた森」をコンセプトに、「ハリー・ポッター」の世界に触れながら魔法アイテムと出会える特別な空間。原宿限定のグッズやフード、フォトスポット、インタラクティブな展示など、他にはない魔法に満ちたショッピング体験を楽しめる。
オープン記念イベントには「ハリー・ポッター」シリーズの大ファン・松島と、映画「ハリー・ポッター」シリーズのドラコ・マルフォイ役を演じたトム・フェルトンがスペシャルゲストとして登場した。松島はキャラクターの中でも特にマルフォイが好きだということで、トムが登場してハグを交わすと大きな笑顔。二人は約9年ぶりの再会となった。
約9年前のことに関して松島は「イベントで来日された際に思いを伝えられるお時間がありまして。相当な数のファンの方がいたにも関わらず、目を見て『君はオーラがあるから、この先もやっていける』って。僕が『トムさんみたいな俳優になりたいです』とお伝えしたら『ちゃんと俳優になりたい思いを願い続ければ必ずなれるよ』という熱いメッセージをくださった」と回想。「そこから実っております」とトムに報告しつつ「ずっとこの時間が続けばいいのに！」と願った。
トムは「お会いした当時も感じたことをそのまま申し上げて、その感じは今も変わらないです」とコメント。「松島さんが達成してきたこと、すごく誇らしく思います。松島さんの活動を通して、世界に愛であったり、ポジティビティであったり、エンタメという光を当ててらっしゃると思う。僕の友人と呼んでいいのかな、友人のことをとても誇りに思っています」と松島に思いを伝えた。
すると松島は「メンバーの寺西拓人も『ハリー・ポッター』の大ファンでして…」と切り出し「『夢を与えてくれてありがとう。大好きです』とお伝えくださいということだったので、今日は責任を持って（伝える）」と寺西からの伝言をトムに伝えた。トムは「大変光栄です」とほほ笑み、松島は「うれしいです。ただ、すごく嫉妬しちゃうかもしれない」と笑った。
また、イベントではトムから松島にサプライズプレゼントを贈る場面があった。そこにはトムのサイン入りのスリザリンTシャツやスリザリンアイテムが入っており、松島は「ええええええ〜！ マジですか!?」と大感激。思わず腰を抜かしてしまうほど感動していた。松島が再びトムに愛を伝えると、トムは「何年も前にお会いしたときに、僕から愛をお渡ししました。次の方にぜひその愛を。バトンパスを渡してください」とメッセージ。松島は「素敵だぁ〜」と感激し「わかりました！ 僕にもたくさんのファンの方がいるので、その方々にちゃんと届けたいと思います」と誓った。
