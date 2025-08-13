画像はcomic HOWL「異世界ヤニカス」（https://ichicomi.com/episode/2550912966069209577）より

【異世界ヤニカス】 8月13日連載開始

一迅社は8月13日、ぎざねこ氏によるマンガ「異世界ヤニカス」の連載をcomic HOWLにて開始した。

本作はカズキ氏と野原もさえ氏によるコメディ作品。現代社会に辟易していた主人公が悪魔の少年により異世界に召喚され、「ヤニカス様」として天使と戦うこととなる。

なお、次回は8月15日に更新予定。

□第1話のページ

【異世界ヤニカス】

現代社会に辟易したヤニカス――伊傘雨綺羅は惰性にまみれた日常を過ごしていた。受動喫煙、タバコの値上げ、そして追い打ちをかける喫煙所の減少と禁煙ブーム。昔はかっこよかったタバコも今では日に日に強くなる喫煙者に対する世間の風当たり…。周囲からの視線が厳しくなる中で生きづらさを感じる雨綺羅だったが、ある日突然、悪魔によって異世界に召喚されてしまい…。愛煙家の愛煙家による愛煙家のためのすべての愛すべきヤニカスに捧ぐ新感覚脱力系異世界ヤニ活コメディ！！