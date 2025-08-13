東京Zが小熊健斗と選手兼通訳契約「新しいチャレンジをこの場所でできることを楽しみにしています」

8月13日、B3のアースフレンズ東京Zは小熊健斗との2025－26シーズンにおける、選手兼通訳契約に合意したと発表した。

埼玉県出身で現在26歳で、2023－24シーズンは山口パッツファイブで通訳を務め、昨シーズンは通訳兼練習生として神戸ストークスに在籍した。昨シーズン終了後に契約満了となり退団が決定した。

東京Zのゼネラルマネージャー飯田タッド龍彦氏は、クラブ公式サイトを通し「小熊選手はここ数年チームのワークアウトに参加しながら、存在感をアピールしてくれていた選手の一人です。通訳としての役割はあるものの、このチャンスに持っている全てをコートで発揮して欲しいと思います」と、期待を寄せた。

今回の契約に際し小熊も、次のようにメッセージを送った。

「アースフレンズ東京Zに関わる全ての皆さんはじめまして！2025－26シーズンをアースフレンズ東京Zでプレーすることになりました小熊健斗です。まずはこのような素晴らしい機会をくださった山野社長、飯田GM、そして関係者の方々に感謝申し上げます。個人的に新しいチャレンジをこの場所でできることを、とても楽しみにしています。持ち前のエナジーとパッションで常に全力で頑張っていきます！アースフレンズ東京Zに関わる皆さまにお会いできる日を心より楽しみにしています！GO WIN Z!!!」